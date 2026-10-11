Rela Berdiri 2 Jam, Penonton MotoGP Mandalika Dapat Jersey Marc Marquez

Pembalap MotoGP Toprak Razgatlioglu saat sesi Hero Walk di Sirkuit Pertamina Mandalika pada Minggu (11/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com – Rela berdiri selama dua jam demi berada di barisan depan, Adit akhirnya membawa pulang kenang-kenangan istimewa dari Marc Marquez saat sesi Hero Walk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Minggu (11/10). Ia berhasil mendapatkan jersey Timnas Indonesia yang dilempar pembalap tersebut ke arah penonton.
Momen itu menjadi pengalaman berharga bagi para penggemar MotoGP yang memadati area Hero Walk. Selain berburu foto bersama, mereka berusaha mendapatkan tanda tangan dan menyapa langsung para pembalap idola sebelum balapan dimulai.
Adit mengaku sudah berdiri sekitar dua jam sebelum sesi Hero Walk dimulai pada pukul 11.00 WITA. Ia sengaja memilih posisi di bagian depan agar memiliki peluang lebih besar berinteraksi dengan para bintang balap dunia.
Usahanya pun membuahkan hasil. Jersey Timnas Indonesia yang dilempar Marc Marquez ke arah penonton berhasil ia dapatkan.
"Dapat baju dari Marc Marquez. Wah, dipajang ini," ujar Adit sembari menunjukkan jersey yang diperolehnya.
Tak hanya jersey, Adit juga berhasil mengoleksi tanda tangan sejumlah pembalap lainnya, termasuk Jorge Martin, Pedro Acosta, Jack Miller, dan Toprak Razgatlioglu.
"Dapat (tanda tangan) Jorge Martin, Pedro Acosta, Jack Miller, Toprak," terangnya.
Pengalaman serupa dirasakan Surya. Ia berhasil mendapatkan tanda tangan Jack Miller pada kacamata miliknya saat berinteraksi langsung dengan pembalap tersebut.
"Kalau saya ini malah dapat tanda tangan dari Jack Miller," ungkap Surya.
Bagi Surya, kesempatan melihat para pembalap MotoGP dari dekat juga menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Momen tersebut memberinya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan sosok yang selama ini ia saksikan di lintasan balap.
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Jawa Pos
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