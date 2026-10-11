Maximo Quiles Juara Dunia Moto3 2026, Kunci Gelar usai Menang di Mandalika

JawaPos.com – Pebalap CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles, resmi mengunci gelar juara dunia Moto3 2026. Kepastian itu didapat setelah pebalap asal Spanyol tersebut menjuarai Moto3 GP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10).

Quiles mengawali balapan dari posisi keenam. Posisi start tersebut membuatnya harus bekerja keras untuk merebut kemenangan di tengah persaingan ketat para pebalap.

Namun, Quiles tampil impresif sejak lampu start padam. Dia langsung merangsek ke barisan depan dan mengambil alih pimpinan lomba sebelum mempertahankan keunggulan hingga garis finis.

David Almansa finis di posisi kedua, sedangkan Brian Uriarte melengkapi podium ketiga. Kemenangan tersebut membuat Quiles mengantongi tambahan 25 poin sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 musim ini.

Tambahan poin itu membuat Quiles mengoleksi 351 poin di klasemen sementara pebalap Moto3 2026. Dia unggul jauh atas Almansa yang berada di posisi kedua dengan 219 poin dan Uriarte di urutan ketiga dengan 203 poin.

Dengan keunggulan 132 poin atas Almansa, Quiles sudah tidak mungkin terkejar dalam perebutan gelar juara dunia. Pasalnya, kompetisi masih menyisakan lima seri dengan maksimal 125 poin yang bisa diraih setiap pebalap.

Artinya, sekalipun Quiles gagal menambah poin pada lima seri tersisa, Almansa tetap tidak akan mampu melampaui perolehan poinnya. Gelar juara dunia Moto3 2026 pun resmi menjadi milik pebalap berusia muda tersebut.

Dominasi Maximo Quiles Sepanjang Musim Gelar juara dunia ini menjadi puncak penampilan impresif Quiles sepanjang musim 2026. Dari 17 seri balapan yang telah berlangsung, dia tercatat mengoleksi 10 kemenangan.

Quiles juga menunjukkan konsistensi dengan berkali-kali finis di posisi podium. Dia absen pada seri Moto3 Inggris, sedangkan hasil terburuknya sepanjang musim ini adalah finis di posisi ke-11 pada seri Italia.