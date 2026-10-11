Soto Ayam Jadi Incaran Pembalap GP Indonesia 2026

JawaPos.com - Soto ayam menjadi makanan yang paling diminati pembalap dan ofisial tim selama Grand Prix Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menu itu dibeli para pembalap dan ofisial tim Moto2, Moto3, MotoGP, di salah satu tenan di dalam Paddock Cafe.
"Dalam dua hari terakhir, soto ayam paling banyak dipesan, bahkan saat Sabtu terjual lebih dari 200 porsi," kata pemilik Spesial Soto Boyolali (SSB) Hj Hesti, Hesti, seperti dilansir dari Antara.
Lapak Hesti menyediakan soto sapi dan soto ayam, tapi varian ayam lebih banyak diminati pelanggan.
Tersedia pula sosis solo, sate kulit ayam, tempe mendoan, telur puyuh, sate paru.
Sate kulit banyak dibungkus untuk dibawa ke ruang ganti pembalap dan garasi tim.
Hesti menambahkan, lapaknya mulai beroperasi sejak Jumat (9/10) hingga Minggu (11/10), dengan waktu pukul 06.00-18.00 WITA, sesuai ketentuan dari penyelenggara.
Selama GP Indonesia 2026, tambah dia, pembalap kebanggaan Indonesia Veda Pratama dan Mario Suryo Aji beberapa kali menjadi pelanggan.
Ofisial tim dari salah satu tim Moto2, Pietro Baroni, mengaku menyukai soto ayam yang dijual di lokasi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022