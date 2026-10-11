Soto Ayam Jadi Incaran Pembalap GP Indonesia 2026

Suasana Paddock Cafe Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10). (Donny Aditra/Antara)

JawaPos.com - Soto ayam menjadi makanan yang paling diminati pembalap dan ofisial tim selama Grand Prix Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menu itu dibeli para pembalap dan ofisial tim Moto2, Moto3, MotoGP, di salah satu tenan di dalam Paddock Cafe.

"Dalam dua hari terakhir, soto ayam paling banyak dipesan, bahkan saat Sabtu terjual lebih dari 200 porsi," kata pemilik Spesial Soto Boyolali (SSB) Hj Hesti, Hesti, seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga:Cristiano Ronaldo Dijatuhi Skorsing oleh FPF usai Tinggalkan Timnas Portugal

Lapak Hesti menyediakan soto sapi dan soto ayam, tapi varian ayam lebih banyak diminati pelanggan.

Tersedia pula sosis solo, sate kulit ayam, tempe mendoan, telur puyuh, sate paru.

Sate kulit banyak dibungkus untuk dibawa ke ruang ganti pembalap dan garasi tim.

Hesti menambahkan, lapaknya mulai beroperasi sejak Jumat (9/10) hingga Minggu (11/10), dengan waktu pukul 06.00-18.00 WITA, sesuai ketentuan dari penyelenggara.

Selama GP Indonesia 2026, tambah dia, pembalap kebanggaan Indonesia Veda Pratama dan Mario Suryo Aji beberapa kali menjadi pelanggan.