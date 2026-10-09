MotoGP Ubah Format Akhir Pekan Mulai 2027, Kualifikasi Sprint Bikin Dua Starting Grid Berbeda!

MotoGP memperkenalkan format akhir pekan baru mulai 2027 dengan Kualifikasi Sprint, dua starting grid berbeda, serta penyesuaian jadwal latihan dan balapan. (MotoGP)
JawaPos.com — MotoGP resmi memperkenalkan format baru akhir pekan balapan mulai musim 2027 dengan menghadirkan Kualifikasi Sprint yang menghasilkan starting grid berbeda untuk Sprint dan Grand Prix.
Perubahan ini akan membagi persaingan menjadi dua jalur kualifikasi, sekaligus menandai era baru MotoGP seiring penerapan regulasi teknis yang benar-benar baru pada musim mendatang.
Format anyar tersebut dirancang untuk menghadirkan lebih banyak tontonan bagi penggemar tanpa menambah beban waktu di lintasan bagi pembalap, tim, dan pabrikan.
Dengan dua starting grid berbeda, setiap sesi kualifikasi akan memiliki arti penting karena hasilnya menentukan posisi start untuk dua balapan yang berbeda.
MotoGP menggambarkan perubahan tersebut melalui slogan, “Dua starting grid, dua pertarungan sengit, satu MotoGP.”
Konsep ini menegaskan ambisi penyelenggara untuk membuat setiap hari balapan lebih menarik, terutama dengan memberikan Sprint jalur kualifikasi tersendiri yang terpisah dari Grand Prix utama.
Perubahan paling mencolok dalam format MotoGP 2027 terletak pada hari Jumat, ketika sesi Kualifikasi Sprint berdurasi 15 menit akan menentukan starting grid balapan Sprint pada Sabtu.
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Seluruh pembalap akan mengikuti sesi tersebut, sehingga mereka memiliki kesempatan khusus untuk memperebutkan posisi start tanpa bergantung pada hasil kualifikasi Grand Prix.
Rangkaian kegiatan Jumat tetap dibuka dengan Free Practice 1 (FP1) selama 45 menit, sama seperti format yang berlaku saat ini.
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