Meutya Hafid Pastikan Jaringan Komunikasi Siap Layani 200 Ribu Penonton pada MotoGP Mandalika 2026

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan jaringan telekomunikasi telah siap untuk menunjang kebutuhan selama MotoGP Mandalika 2026. Diperkirakan hingga 200 ribu penonton yang akan memadati Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika .

Kesiapan tersebut dicek langsung Meutya saat meninjau kawasan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/10). Pengecekan itu sehari menjelang berlangsungnya Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 9-11 Oktober. Salah satu dukungan yang disiapkan adalah empat Base Transceiver Station (BTS) bergerak untuk memperkuat layanan seluler di kawasan sirkuit.

Selain memperkuat jaringan seluler, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio selama gelaran MotoGP berjalan tertata. Lebih dari 250 kebutuhan frekuensi radio telah diamankan untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi tim balap hingga keselamatan perlombaan dan kebutuhan penyiaran internasional.

“Ajang internasional seperti MotoGP membutuhkan dukungan komunikasi yang andal. Mulai dari keselamatan pembalap, koordinasi penyelenggara, hingga penyiaran ke berbagai negara, semuanya bergantung pada pengelolaan frekuensi yang baik. Kami ingin memastikan seluruh sistem tersebut siap mendukung kelancaran balapan,” ujar Meutya.



Dalam kunjungannya, Meutya juga melihat langsung proses pengawasan spektrum frekuensi radio yang dilakukan petugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Mataram. Ia berbincang dengan Herlin Kurnia Wulandari, Pengendali Frekuensi Radio Balmon SFR Mataram, mengenai kesiapan teknis menghadapi penyelenggaraan MotoGP.

Herlin menjelaskan berbagai persiapan yang dilakukan untuk mengawasi penggunaan frekuensi sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan komunikasi selama balapan. Meutya pun memberikan apresiasi kepada petugas yang berada di lapangan dalam memastikan kebutuhan komunikasi selama ajang tersebut dapat berjalan.

“Pengelolaan frekuensi dalam ajang sebesar MotoGP sangat kompleks. Ada berbagai sistem komunikasi yang harus bekerja secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Di saat yang sama, jaringan seluler juga harus mampu melayani kebutuhan pengunjung. Inilah yang kami pastikan melalui koordinasi dan pengawasan langsung di lapangan,” jelas Meutya.

Selain mengecek kesiapan komunikasi dan jaringan, Meutya juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Di antaranya Technical Senior Manager MotoGP Noemí Lacasa Ruiz, Pelaksana Tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, serta jajaran Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Di tengah rangkaian persiapan dan sesi latihan, Meutya juga menyempatkan diri bertemu dua pembalap Indonesia yang akan tampil di MotoGP Mandalika 2026. Mereka adalah Veda Ega Pratama yang turun di kelas Moto3 dan Mario Suryo Aji di kelas Moto2.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Meutya untuk memberikan dukungan kepada kedua pembalap Indonesia yang akan tampil di hadapan penonton dalam negeri dan menjadi bagian dari ajang balap motor internasional tersebut.