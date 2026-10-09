Permintaan Avtur Melonjak 48 Persen Saat MotoGP 2026, Pertamina Jamin Stok Aman

Pertamina pastikan stok avtur aman hadapi perkiraan lonjakan kargo dan extra flight hingga 48 persen selama MotoGP 2026 di Lombok. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL) Group memastikan stok avtur saat ini berada dalam kondisi sangat aman.
kepastian ini menjadi langkah mitigasi lonjakan permintaan bahan bakar pesawat hingga 48 persen selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026.
Lonjakan kebutuhan avtur selama ajang balap internasional ini tidak lepas dari masuknya penerbangan kargo khusus dan tambahan penerbangan domestik.
Manager Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL) Group Ilham menjelaskan, dalam operasi normal, volume penyaluran harian berada di kisaran 80 kiloliter (KL).
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Namun, selama periode perhelatan MotoGP yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 15, diperkirakan terjadi lonjakan permintaan sekitar 40 hingga 48 persen.
Peningkatan permintaan avtur tersebut mencakup proses kedatangan hingga keberangkatan kargo logistik tim balap.
"Kalau dari Pertamina, saat ini stok kita sudah mengantisipasi kenaikan tersebut. Jadi untuk storage kita itu ada dua, di Ampenan dan di bandara," ujar Ilham di kantornya, Kamis (8/10).
Ia merinci, kombinasi antara stok yang tersedia dan tingkat penjualan saat ini membuat ketahanan stok avtur di Lombok berada di kisaran 25 hingga 27 hari tanpa adanya pasokan tambahan.
Dengan posisi ketahanan stok yang berada di atas 20 hari, Pertamina memastikan ketersediaan energi bagi maskapai penerbangan sangat aman.
"Dan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, kita beroperasi selama 24 jam," katanya.
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