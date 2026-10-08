Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Jusraga Gelar Diskusi, Dorong Satu Ekosistem Basket Indonesia

Diskusi Satu Ekosistem Basket Indonesia: Pembinaan, Liga, Industri dan Prestasi. (Istimewa) - Image

Diskusi Satu Ekosistem Basket Indonesia: Pembinaan, Liga, Industri dan Prestasi. (Istimewa)

JawaPos.com – Kumpulan pewarta basket yang tergabung dalam Jurnalis Suka dan Peduli Olahraga (Jusraga) menggelar diskusi bertajuk Satu Ekosistem Basket Indonesia: Pembinaan, Liga, Industri dan Prestasi.

Forum itu membahas ekosistem basket nasional secara menyeluruh. Mulai dari pembinaan pemain, format kompetisi, industri, hingga prestasi tim nasional putra.

Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi menyambut positif forum tersebut. Menurut dia, komunikasi menjadi kunci membangun ekosistem yang sehat.

"Ini penting juga buat kita untuk menerima masukan, dan kemudian kita juga memberikan informasi. Karena tidak ada organisasi yang sukses kalau komunikasinya tidak baik," ujar Nirmala.

"Ini merupakan bagian dari wadah komunikasi antara kita sebagai federasi dengan teman-teman media atau dengan semua pencinta basket yang ada di ruangan ini," imbuh dia.

Senada, Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah menilai media adalah stakeholder penting dalam perkembangan basket nasional. Selain liga dan federasi, ada klub, pemain, dan elemen lain yang saling terkait.

"Peran serta media menurut saya adalah salah satu stakeholder yang penting. Media punya peranan penting untuk membangun persepsi publik bahwa olahraga bola basket itu terus melangkah maju," kata Junas.

Dia menegaskan, IBL memiliki tanggung jawab mendukung program federasi.

"Kami sebagai IBL punya satu peran untuk mendukung federasi, dan harus kita dukung untuk menciptakan prestasi nasional yang terbaik yang diinginkan," tegas Junas Miradiarsyah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Dibantai Thailand, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Terhenti di Fase Grup - Image
Sports

Asian Games 2026: Dibantai Thailand, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Terhenti di Fase Grup

Rabu, 23 September 2026 | 22.28 WIB

Timnas Bola Basket Putri Indonesia Lolos ke 8 Besar - Image
Sports

Timnas Bola Basket Putri Indonesia Lolos ke 8 Besar

Minggu, 20 September 2026 | 23.10 WIB

Livin’ Next-G Dukung Pengembangan Talenta Basket Pelajar melalui Nextgen Student League 2026/27 - Image
Sports

Livin’ Next-G Dukung Pengembangan Talenta Basket Pelajar melalui Nextgen Student League 2026/27

Minggu, 20 September 2026 | 00.12 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore