Jusraga Gelar Diskusi, Dorong Satu Ekosistem Basket Indonesia

JawaPos.com – Kumpulan pewarta basket yang tergabung dalam Jurnalis Suka dan Peduli Olahraga (Jusraga) menggelar diskusi bertajuk Satu Ekosistem Basket Indonesia: Pembinaan, Liga, Industri dan Prestasi.

Forum itu membahas ekosistem basket nasional secara menyeluruh. Mulai dari pembinaan pemain, format kompetisi, industri, hingga prestasi tim nasional putra.

Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi menyambut positif forum tersebut. Menurut dia, komunikasi menjadi kunci membangun ekosistem yang sehat.

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"Ini penting juga buat kita untuk menerima masukan, dan kemudian kita juga memberikan informasi. Karena tidak ada organisasi yang sukses kalau komunikasinya tidak baik," ujar Nirmala.

"Ini merupakan bagian dari wadah komunikasi antara kita sebagai federasi dengan teman-teman media atau dengan semua pencinta basket yang ada di ruangan ini," imbuh dia.

Senada, Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah menilai media adalah stakeholder penting dalam perkembangan basket nasional. Selain liga dan federasi, ada klub, pemain, dan elemen lain yang saling terkait.

"Peran serta media menurut saya adalah salah satu stakeholder yang penting. Media punya peranan penting untuk membangun persepsi publik bahwa olahraga bola basket itu terus melangkah maju," kata Junas.

Dia menegaskan, IBL memiliki tanggung jawab mendukung program federasi.