Asian Games 2026: Dibantai Thailand, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Terhenti di Fase Grup

Ilustrasi - Timnas Bola Basket 3x3 Putri saat menghadapi Malaysia di Stadion Nimibutr, Bangkok, Rabu (11/12/2025). (ANTARA/Aditya Ramadhan)
JawaPos.com - Langkah tim nasional (timnas) bola basket 3x3 putri Indonesia terhenti di fase grup Asian Games 2026, setelah kalah 4-17 kontra Thailand pada pertandingan ketiga Grup D di Kinjo Futo Station Square Venue, Rabu.
Berdasarkan statistik penyelenggara, sebelumnya Diva Fadillah dan kawan-kawan juga kalah 13-21 melawan Singapura pada laga pertama dan tunduk 4-21 ketika menghadapi Korea Selatan saat laga kedua.
Hasil itu membuat Indonesia menyelesaikan fase grup tanpa kemenangan sekali pun. Dari tiga pertandingan, Indonesia berada di posisi keempat klasemen akhir.
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Korea Selatan serta Thailand, masing-masing berada di posisi pertama dan kedua. Sementara Singapura berada di peringkat ketiga dan berhak melaju ke babak play-in guna melawan peringkat kedua dari grup lain. Sedangkan peringkat pertama langsung menembus babak perempat final.
Pada pertandingan melawan Thailand, Indonesia kesulitan mengembangkan permainan sejak awal. Thailand mampu menjaga keunggulan dan mengendalikan jalannya pertandingan hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan 17-4.
Asian Games 2026 menjadi ajang bagi Indonesia untuk bersaing melalui format bola basket 3x3 yang dimainkan dengan tiga pemain di lapangan dan satu pemain pengganti atau cadangan. Nomor 3x3 juga memiliki perbedaan penghitungan skor dibandingkan 5x5.
Tembakan dari dalam garis tiga angka bernilai satu poin, sedangkan tembakan dari luar garis tersebut menghasilkan dua poin. Pertandingan dimainkan dengan tempo cepat dan menuntut tim mencetak angka dalam waktu 1x10 menit.
Dengan berakhirnya fase grup, Indonesia tidak melanjutkan perjalanan ke babak berikutnya pada nomor 3x3 putri.
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