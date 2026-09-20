Timnas Bola Basket Putri Indonesia Lolos ke 8 Besar

Pemain timnas bola basket putri Indonesia Kartika Mahanani Hatta membawa bola dalam laga Grup A melawan Thailand, pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, Kamis (17/9/2026). ANTARA/HO-DPP Perbasi
JawaPos.com - Timnas bola basket putri Indonesia memastikan tempat di babak delapan besar Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, setelah Thailand menelan kekalahan kedua melawan Tiongkok di Grup A.
Manajer timnas bola basket putri Indonesia Handoyo menyambut hasil tersebut dengan meminta para pemain tampil lebih lepas pada pertandingan terakhir grup tersebut, yaitu saat melawan Tiongkok, Senin (21/9).
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"Akhirnya kami paling tidak sama dengan pencapaian Asian Games yang lalu dan semoga dapat melampauinya," kata dia dalam keterangan tertulis DPP Perbasi di Jakarta, Minggu.
Handoyo menjelaskan kepastian Indonesia melaju ke perempat final didapat setelah Thailand kalah telak 47-111 dari Tiongkok dalam pertandingan kedua Grup A. Hasil tersebut membuat Thailand menempati posisi terbawah dengan perolehan dua poin.
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Indonesia juga mengoleksi dua poin dari satu kemenangan, sedangkan Tiongkok memimpin klasemen dengan jumlah poin yang sama. Tiongkok berada di posisi teratas karena memiliki selisih poin lebih baik, yakni surplus 65 angka, sementara Indonesia surplus sembilan angka.
Indonesia sebelumnya membuka perjalanan di Grup A dengan kemenangan 61-52 kontra Thailand di Aichi International Arena, Nagoya, Kamis (17/9). Hasil tersebut menjadi modal penting bagi skuad Merah Putih untuk mengamankan tiket ke babak delapan besar.
Meski sudah dipastikan lolos, Kimberley Pierre-Louis dan kawan-kawan masih akan menghadapi Tiongkok pada pertandingan terakhir Senin (21/9). Hasil laga tersebut tidak lagi memengaruhi langkah Indonesia ke babak berikutnya.
Handoyo menambahkan tim tetap melakukan persiapan serius untuk menghadapi Tiongkok. Masa pemulihan selama tiga hari dimanfaatkan untuk menjaga kondisi pemain, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi lawan yang memiliki kekuatan merata.
Tim pelatih juga mengimbau para pemain tetap fokus menjalankan strategi dan instruksi yang diberikan selama pertandingan.
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