Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Minggu, 20 September 2026 | 00.12 WIB

Livin’ Next-G Dukung Pengembangan Talenta Basket Pelajar melalui Nextgen Student League 2026/27

Bank Mandiri melalui Livin’ Next-G berkolaborasi sebagai Titling Sponsor dalam Livin’ Next-G Presents Cleo Nextgen Student League with BG Gold Season 2026/2027 yang akan berlangsung pada 3–25 Oktober 2026. (Dok. Bank Mandiri) - Image

Bank Mandiri melalui Livin’ Next-G berkolaborasi sebagai Titling Sponsor dalam Livin’ Next-G Presents Cleo Nextgen Student League with BG Gold Season 2026/2027 yang akan berlangsung pada 3–25 Oktober 2026. (Dok. Bank Mandiri)

JawaPos.com Bank Mandiri melalui Livin’ Next-G berkolaborasi sebagai Titling Sponsor dalam Livin’ Next-G Presents Cleo Nextgen Student League with BG Gold Season 2026/2027 yang akan berlangsung pada 3–25 Oktober 2026 di Nextgen Arena, Ciputra World Mall, Surabaya.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri mendukung pengembangan generasi muda melalui ruang yang relevan dengan keseharian pelajar, sekaligus memperkenalkan pengalaman finansial yang dapat mendukung proses belajar mandiri dengan tetap dalam pendampingan orang tua.

Kompetisi basket pelajar tersebut mempertemukan ratusan tim dari jenjang SD hingga SMA di Jawa Timur. Melalui kompetisi olahraga yang kompetitif dan positif, para pelajar mendapatkan ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun karakter melalui pengalaman bertanding, kerja sama tim, kedisiplinan, serta keberanian menghadapi tantangan.

Vice President Bank Mandiri, Ronaldo Rotua mengatakan dukungan Bank Mandiri terhadap Nextgen Student League merupakan bagian dari upaya perseroan untuk terus hadir di tengah ekosistem generasi muda melalui aktivitas yang relevan dengan kebutuhan dan keseharian mereka.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan Livin’ Next-G lebih dekat dengan generasi muda sekaligus mendukung ruang positif bagi mereka untuk berkembang. Olahraga memberikan banyak pengalaman yang relevan dengan proses membangun kemandirian, mulai dari kedisiplinan, kerja sama, pengambilan keputusan, hingga keberanian untuk menghadapi tantangan,” ujar Ronaldo dalam keterangan resminya di Surabaya, Sabtu (19/9).

Livin’ Next-G memberikan akses rekening kepada anak berusia 12 hingga kurang dari 17 tahun. Di mana anak dapat melakukan berbagai transaksi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembayaran menggunakan QRIS, transfer, top up e-wallet, serta memantau saldo dan riwayat transaksi. Sementara itu, orang tua tetap dapat memantau transaksi dan mengatur akses rekening anak.

“Bagi Bank Mandiri, kemandirian perlu dibangun secara bertahap melalui pengalaman yang dekat dengan keseharian anak. Karena itu, kami melihat terdapat relevansi yang kuat antara semangat olahraga dan Livin’ Next-G, di mana anak diberikan ruang untuk belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab, dengan tetap mendapatkan pendampingan dari orang tua,” tambah Arief Artasis selaku Vice President Bank Mandiri.

Hadir Lebih Dekat lewat NSL School Tour

Livin’ Next-G turut menghadirkan berbagai aktivitas interaktif di area pertandingan untuk memperkenalkan pengalaman transaksi digital yang relevan bagi pelajar, sekaligus memperkenalkan kemudahan ekosistem Livin’ by Mandiri. Kolaborasi juga diperluas melalui NSL School Tour, yang membawa aktivitas Nextgen Student League ke lingkungan sekolah. Program ini menghadirkan berbagai kegiatan olahraga, permainan, hiburan, dan edukasi yang melibatkan siswa, guru, serta komunitas basket sekolah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Transaksi dan Ekosistem Semakin Bertumbuh, Kinerja Bank Mandiri Terus Solid - Image
Ekonomi

Transaksi dan Ekosistem Semakin Bertumbuh, Kinerja Bank Mandiri Terus Solid

Sabtu, 5 September 2026 | 00.15 WIB

Menuju 28 Tahun, Bank Mandiri Hadirkan Livin’ Berbagi Rp28 bagi Pekerja Lapangan - Image
Ekonomi

Menuju 28 Tahun, Bank Mandiri Hadirkan Livin’ Berbagi Rp28 bagi Pekerja Lapangan

Kamis, 3 September 2026 | 15.05 WIB

Lewat Relawan Bakti BUMN, Bank Mandiri Gerakkan Semangat Kemerdekaan dari Nagari Kumango - Image
Ekonomi

Lewat Relawan Bakti BUMN, Bank Mandiri Gerakkan Semangat Kemerdekaan dari Nagari Kumango

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore