Livin’ Next-G Dukung Pengembangan Talenta Basket Pelajar melalui Nextgen Student League 2026/27

Bank Mandiri melalui Livin’ Next-G berkolaborasi sebagai Titling Sponsor dalam Livin’ Next-G Presents Cleo Nextgen Student League with BG Gold Season 2026/2027 yang akan berlangsung pada 3–25 Oktober 2026. (Dok. Bank Mandiri)
JawaPos.com – Bank Mandiri melalui Livin’ Next-G berkolaborasi sebagai Titling Sponsor dalam Livin’ Next-G Presents Cleo Nextgen Student League with BG Gold Season 2026/2027 yang akan berlangsung pada 3–25 Oktober 2026 di Nextgen Arena, Ciputra World Mall, Surabaya.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri mendukung pengembangan generasi muda melalui ruang yang relevan dengan keseharian pelajar, sekaligus memperkenalkan pengalaman finansial yang dapat mendukung proses belajar mandiri dengan tetap dalam pendampingan orang tua.
Kompetisi basket pelajar tersebut mempertemukan ratusan tim dari jenjang SD hingga SMA di Jawa Timur. Melalui kompetisi olahraga yang kompetitif dan positif, para pelajar mendapatkan ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun karakter melalui pengalaman bertanding, kerja sama tim, kedisiplinan, serta keberanian menghadapi tantangan.
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Vice President Bank Mandiri, Ronaldo Rotua mengatakan dukungan Bank Mandiri terhadap Nextgen Student League merupakan bagian dari upaya perseroan untuk terus hadir di tengah ekosistem generasi muda melalui aktivitas yang relevan dengan kebutuhan dan keseharian mereka.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan Livin’ Next-G lebih dekat dengan generasi muda sekaligus mendukung ruang positif bagi mereka untuk berkembang. Olahraga memberikan banyak pengalaman yang relevan dengan proses membangun kemandirian, mulai dari kedisiplinan, kerja sama, pengambilan keputusan, hingga keberanian untuk menghadapi tantangan,” ujar Ronaldo dalam keterangan resminya di Surabaya, Sabtu (19/9).
Livin’ Next-G memberikan akses rekening kepada anak berusia 12 hingga kurang dari 17 tahun. Di mana anak dapat melakukan berbagai transaksi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembayaran menggunakan QRIS, transfer, top up e-wallet, serta memantau saldo dan riwayat transaksi. Sementara itu, orang tua tetap dapat memantau transaksi dan mengatur akses rekening anak.
“Bagi Bank Mandiri, kemandirian perlu dibangun secara bertahap melalui pengalaman yang dekat dengan keseharian anak. Karena itu, kami melihat terdapat relevansi yang kuat antara semangat olahraga dan Livin’ Next-G, di mana anak diberikan ruang untuk belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab, dengan tetap mendapatkan pendampingan dari orang tua,” tambah Arief Artasis selaku Vice President Bank Mandiri.
Hadir Lebih Dekat lewat NSL School Tour
Livin’ Next-G turut menghadirkan berbagai aktivitas interaktif di area pertandingan untuk memperkenalkan pengalaman transaksi digital yang relevan bagi pelajar, sekaligus memperkenalkan kemudahan ekosistem Livin’ by Mandiri. Kolaborasi juga diperluas melalui NSL School Tour, yang membawa aktivitas Nextgen Student League ke lingkungan sekolah. Program ini menghadirkan berbagai kegiatan olahraga, permainan, hiburan, dan edukasi yang melibatkan siswa, guru, serta komunitas basket sekolah.
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