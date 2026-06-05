Marc Marquez Menggila di Balaton Park! Juara Dunia 9 Kali Langsung Kuasai FP1 MotoGP Hungaria 2026

JawaPos.com — Marc Marquez tampil dominan dengan menjadi pembalap tercepat pada FP1 MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026). Rider Ducati Lenovo Team itu mencatat waktu 1 menit 38,626 detik dan mengungguli Raul Fernandez serta Pedro Acosta pada sesi pembuka akhir pekan balapan.

Sesi latihan bebas pertama berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal.

Para pembalap langsung memanfaatkan trek untuk mencari setelan terbaik sekaligus mengenal karakter Balaton Park yang kembali menjadi sorotan pada kalender MotoGP musim ini.

Bagaimana Jalannya FP1 MotoGP Hungaria 2026?

Pedro Acosta sempat menjadi pembalap tercepat pada awal sesi. Rider Red Bull KTM Factory Racing tersebut membukukan waktu 1 menit 39,798 detik sebelum mempertajam catatannya menjadi 1 menit 39,005 detik.

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Namun keunggulan Acosta tidak bertahan lama. Marc Marquez mulai menunjukkan kecepatan Ducati dengan terus memangkas selisih waktu hingga akhirnya mampu mengambil alih posisi teratas.

Pembalap berjuluk Baby Alien itu kemudian mencatatkan lap terbaik 1 menit 38,626 detik. Catatan tersebut tidak mampu dikejar para rivalnya hingga bendera kotak-kotak dikibarkan.

Fabio di Giannantonio sempat memberi tekanan pada barisan depan. Rider Pertamina Enduro VR46 itu beberapa kali menempati posisi tiga besar sebelum persaingan semakin ketat menjelang akhir sesi.