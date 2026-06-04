Marc Marquez Sebut Keputusan Balapan di Mugello Bagian Penting Memperpanjang Karirnya di MotoGP

JawaPos.com – Marc Marquez menegaskan bahwa keputusannya kembali membalap di MotoGP Mugello bukan semata-mata untuk mengejar hasil instan atau mempertahankan peluang juara dunia.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (4/6), Pembalap asal Spanyol itu menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upayanya untuk memperpanjang karier di ajang MotoGP.

Menurutnya, kembali ke lintasan sesegera mungkin menjadi cara terbaik untuk menjaga masa depannya sebagai pembalap profesional.

Marquez sebelumnya absen setelah menjalani operasi bahu guna mengatasi saraf radial yang tertekan. Meski masih dalam proses pemulihan, ia memilih kembali membalap di Mugello daripada menunggu seri berikutnya yang dinilai lebih ringan secara fisik. Keputusan tersebut diambil setelah mendapat izin dari tim medis yang menangani kondisinya.

Pembalap Ducati itu mengakui bahwa Mugello merupakan salah satu sirkuit paling menuntut dalam kalender MotoGP. Karakter lintasan yang mengandalkan kekuatan lengan kanan membuat tantangan pemulihannya menjadi lebih berat.

Namun, Marquez tetap memilih tampil karena merasa harus memberikan kemampuan terbaiknya selama masih memiliki kesempatan untuk membalap.

Marquez menjelaskan bahwa sepanjang kariernya ia selalu berusaha tampil maksimal dalam setiap kesempatan. Karena itu, ia merasa tidak sesuai dengan prinsip pribadinya jika memilih menunggu lebih lama ketika sudah dinyatakan layak kembali mengendarai motor.

Bagi pembalap asal Spanyol tersebut keberanian menghadapi tantangan merupakan bagian penting dari identitasnya sebagai seorang pembalap.

Meski berhasil menunjukkan kecepatan kompetitif saat kualifikasi, Marquez mengakui kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Ia merasakan penurunan performa pada fase akhir balapan akibat kelelahan yang masih membatasi kemampuannya mengendalikan tubuh.