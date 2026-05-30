Hasil Sprint MotoGP Italia 2026: Raul Fernandez Pecah Juara di Mugello Usai Marc Marquez Gagal Pertahankan Posisi

JawaPos.com — Raul Fernandez berhasil memenangkan Sprint Race MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5/2026) malam WIB. Pembalap Trackhouse Racing itu mengalahkan Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio, sementara Marc Marquez yang sempat memimpin balapan harus puas finis di posisi kelima setelah kehilangan momentum pada lap-lap berikutnya.

Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi Fernandez. Rider asal Spanyol tersebut tampil konsisten sepanjang 11 lap sprint dan sukses meraih kemenangan sprint pertamanya di kelas MotoGP.

Bagaimana Raul Fernandez Menguasai Sprint Race MotoGP Italia 2026? Raul Fernandez menunjukkan performa impresif sejak awal balapan. Meski tidak memimpin pada tikungan pertama, dia segera mengambil alih kendali lomba dan mempertahankan ritme yang sulit diikuti para rivalnya.

Fernandez kemudian memimpin rombongan depan yang juga dihuni Jorge Martin dari Aprilia Racing dan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing. Ketiganya perlahan menciptakan jarak dengan kelompok pengejar.

Kecepatan Fernandez terlihat stabil sepanjang balapan. Saat memasuki tiga putaran terakhir, Martin memang mampu memangkas selisih waktu, tetapi pembalap Aprilia Racing itu kehabisan lap untuk melakukan serangan.

Fernandez akhirnya menyentuh garis finis pertama dengan keunggulan 1,289 detik atas Martin. Di Giannantonio melengkapi podium setelah finis ketiga dengan selisih 3,287 detik dari pemenang.

Mengapa Marc Marquez Gagal Mempertahankan Posisi Terdepan? Marc Marquez sempat membuat publik Mugello terkejut saat melesat dari posisi keempat dan memimpin balapan di tikungan pertama. Pembalap Ducati Lenovo Team itu tampil agresif sejak lampu start padam.

Namun, situasi berubah setelah beberapa lap awal. Marquez mulai kehilangan posisi ketika Fernandez, Martin, dan Di Giannantonio menemukan ritme yang lebih baik.