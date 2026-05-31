Hasil MotoGP Italia 2026: Marco Bezzecchi Menang, Marc Marquez di Posisi 7

JawaPos.com - Pebalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, keluar sebagai pemenang dalam balapan MotoGP Italia 2026. Bezzecchi tampil impresif di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (31/5/2026) malam WIB.

Pertarungan sengit langsung tersaji sejak awal balapan dalam perebutan posisi pertama. Marco Bezzecchi yang start terdepan mampu mempertahankan posisinya di urutan teratas.

Pebalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, yang start dari posisi kedua harus merosot jauh ke urutan ke-12. Pasalnya, Fernandez melebar saat menikung di tikungan pertama.

Sementara Francesco Bagnaia yang start dari baris kedua alias posisi keenam, sukses menggusur Bezzecchi dari urutan teratas pada lap ketiga. Rider yang akrab disapa Pecco itu memimpin balapan dengan dibayangi duo Aprilia, Bezzecchi dan Jorge Martin.

Marc Marquez terus membayangi Martin dari posisi keempat. Tapi di satu sisi, juara MotoGP 2025 itu juga mendapat ancaman dari Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer yang terus membayanginya.

Benar saja, Acosta berhasil menggeser Marquez dari posisi keempat pada lap ketujuh dari 23. Namun berselang satu putaran, Baby Alien -julukan Marc Marquez- kembali mengamankan posisi keempat. Tapi, ia berjarak cukup jauh dari Martin dengan terpaut dua detik lebih.

Memasuki lap ke-13 dari 23, Bagnaia masih memimpin jalannya balapan. Namun, murid Valentino Rossi itu digusur oleh Bezzecchi saat memasuki putaran ke-14. Kini, ia berada di urutan kedua dan terpaut 1 detik dari pembalap Aprilia tersebut.

Tepat di tempat yang sama, lagi dan lagi Bagnaia harus digeser oleh Martin pada lap ke-16. Alhasil, Pecco merosot ke posisi ketiga, tepat dibelakang duo Aprilia. Sementara Marquez juga turun ke urutan keenam usai disalip Acosta.