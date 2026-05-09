Hasil Sprint MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menggila, Marc Marquez Kecelakaan Horor!

JawaPos.com - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, tampil menggila pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis, Sabtu (9/5/2026) malam WIB. Martin yang start dari posisi kedelapan, berhasil menutup balapan di posisi pertama.

Duo pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnai dan Marc Marquez yang memulai balapan dari urutan pertama dan kedua tidak memulai balapan dengan baik. Keduanya langsung diasapi duo Aprilia Racing, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi saat balapan dimulai.

Martin yang start dari posisi kedelapan secara mengejutkan langsung menyodok ke urutan pertama. Sementara Bezzecchi yang start dari urutan ketiga berhasil mengekor rekan setimnya di posisi kedua.

Namun posisi Bezzecchi tidak bertahan lama. Sebab, Bagnaia berhasil menggusurnya dari posisi kedua. Hanya saja, rider yang akrab disapa Pecco itu tertinggal sangat jauh dari Martin dengan berjarak 1,3 detik.

Sementara Marquez yang start di posisi kedua harus tercecer secara perlahan hingga ke urutan ketujuh. Pembalap berjuluk Baby Alien itu kesulitan untuk menggusur Joan Mir yang berada tepat di depannya.

Martinator -julukan Jorge Martin- benar-benar sangat nyaman memimpin balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Belum ada pembalap yang berhasil mengkudetanya hingga balapan memasuki lap ke-10 dari 13.

Marquez yang sedang berjuang keluar dari tekanan, justru harus mendapat petaka di putaran terakhir. Baby Alien mengalami highside di Tikungan 14, yang membuatnya gagal finis. Kondisi motornya hancur, hingga ban motornya terlepas.