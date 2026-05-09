Patah Tulang Usai Kecelakaan Horor! Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Prancis dan Catalunya 2026

JawaPos.com - Kabar buruk menimpa pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez usai mengalami kecelakaan horor di balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Kecelakaan tersebut membuat Marquez mengalami cedera dan harus absen di dua seri balapan sekaligus yakni Prancis dan Catalunya.

Marquez sedianya tidak memulai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Sabtu (9/5/2026) dengan mulus. Posisinya tercecer hingga ke urutan tujuh, padahal memulai balapan dari baris depan alias posisi kedua.

Sepanjang balapan, Marquez aman-aman saja. Sampai akhirnya petaka datang di lap terakhir pada Tikungan 14. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengalami kecelakaan horor.

Marquez tiba-tiba saja hilang kendali dan terpental dari motornya. Bahkan, motor Ducati Desmosedici GP26 miliknya hancur hingga bannya copot. Insiden itu membuatnya terpental ke gravel cukup keras, namun masih bisa bangkit berdiri.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Marquez pun dinyatakan mengalami cedera patah tulang metatarsal. Sang juara bertahan harus absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung Minggu (10/5) besok, dan seri balapan berikutnya yakni MotoGP Catalunya 2026.

"Marc Marquez dinyatakan tidak fit karena patah tulang metatarsal ke-5 di kaki kanannya dan dia akan absen di Prancis dan Catalan," tulis akun instagram resmi MotoGP, Sabtu (9/5/2026).

Yang pasti, ini menjadi kabar buruk bagi Marquez. Artinya, ia mendapat nilai nol besar pada seri balapan MotoGP Prancis dan Catalunya 2026 karena harus absen akibat cedera tersebut.