Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 05.41 WIB

Patah Tulang Usai Kecelakaan Horor! Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Prancis dan Catalunya 2026

Performa Marc Marquez belum maksimal di MotoGP 2026. (@ducaticorse/X). - Image

Performa Marc Marquez belum maksimal di MotoGP 2026. (@ducaticorse/X).

JawaPos.com - Kabar buruk menimpa pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez usai mengalami kecelakaan horor di balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Kecelakaan tersebut membuat Marquez mengalami cedera dan harus absen di dua seri balapan sekaligus yakni Prancis dan Catalunya.

Marquez sedianya tidak memulai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Sabtu (9/5/2026) dengan mulus. Posisinya tercecer hingga ke urutan tujuh, padahal memulai balapan dari baris depan alias posisi kedua.

Sepanjang balapan, Marquez aman-aman saja. Sampai akhirnya petaka datang di lap terakhir pada Tikungan 14. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengalami kecelakaan horor.

Marquez tiba-tiba saja hilang kendali dan terpental dari motornya. Bahkan, motor Ducati Desmosedici GP26 miliknya hancur hingga bannya copot. Insiden itu membuatnya terpental ke gravel cukup keras, namun masih bisa bangkit berdiri.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Marquez pun dinyatakan mengalami cedera patah tulang metatarsal. Sang juara bertahan harus absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung Minggu (10/5) besok, dan seri balapan berikutnya yakni MotoGP Catalunya 2026.

"Marc Marquez dinyatakan tidak fit karena patah tulang metatarsal ke-5 di kaki kanannya dan dia akan absen di Prancis dan Catalan," tulis akun instagram resmi MotoGP, Sabtu (9/5/2026).

Yang pasti, ini menjadi kabar buruk bagi Marquez. Artinya, ia mendapat nilai nol besar pada seri balapan MotoGP Prancis dan Catalunya 2026 karena harus absen akibat cedera tersebut.

Marquez sendiri bisa dikatakan baru pulih dari cedera saat memulai kompetisi MotoGP 2026. Sebelumnya, ia harus absen panjang setelah mengalami cedera bahu pada Oktober 2025 usai ditabrak Marco Bezzecchi pada MotoGP Indonesia 2025.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Hasil Sprint MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menggila, Marc Marquez Kecelakaan Horor! - Image
Sports

Hasil Sprint MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menggila, Marc Marquez Kecelakaan Horor!

Minggu, 10 Mei 2026 | 03.42 WIB

MotoGP Le Mans: Hujan Bayangi Duel Aprilia versus Ducati, Marc Marquez Cari Momentum - Image
Sports

MotoGP Le Mans: Hujan Bayangi Duel Aprilia versus Ducati, Marc Marquez Cari Momentum

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.27 WIB

Perselisihan Finansial MotoGP dengan Liberty Media Hambat Kepastian Susunan Pembalap Musim 2027 - Image
Sports

Perselisihan Finansial MotoGP dengan Liberty Media Hambat Kepastian Susunan Pembalap Musim 2027

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.42 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore