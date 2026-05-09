Patah Tulang Usai Kecelakaan Horor! Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Prancis dan Catalunya 2026

Performa Marc Marquez belum maksimal di MotoGP 2026. (@ducaticorse/X).
JawaPos.com - Kabar buruk menimpa pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez usai mengalami kecelakaan horor di balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Kecelakaan tersebut membuat Marquez mengalami cedera dan harus absen di dua seri balapan sekaligus yakni Prancis dan Catalunya.
Marquez sedianya tidak memulai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Sabtu (9/5/2026) dengan mulus. Posisinya tercecer hingga ke urutan tujuh, padahal memulai balapan dari baris depan alias posisi kedua.
Sepanjang balapan, Marquez aman-aman saja. Sampai akhirnya petaka datang di lap terakhir pada Tikungan 14. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengalami kecelakaan horor.
Marquez tiba-tiba saja hilang kendali dan terpental dari motornya. Bahkan, motor Ducati Desmosedici GP26 miliknya hancur hingga bannya copot. Insiden itu membuatnya terpental ke gravel cukup keras, namun masih bisa bangkit berdiri.
Setelah dilakukan pemeriksaan, Marquez pun dinyatakan mengalami cedera patah tulang metatarsal. Sang juara bertahan harus absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung Minggu (10/5) besok, dan seri balapan berikutnya yakni MotoGP Catalunya 2026.
"Marc Marquez dinyatakan tidak fit karena patah tulang metatarsal ke-5 di kaki kanannya dan dia akan absen di Prancis dan Catalan," tulis akun instagram resmi MotoGP, Sabtu (9/5/2026).
Yang pasti, ini menjadi kabar buruk bagi Marquez. Artinya, ia mendapat nilai nol besar pada seri balapan MotoGP Prancis dan Catalunya 2026 karena harus absen akibat cedera tersebut.
Marquez sendiri bisa dikatakan baru pulih dari cedera saat memulai kompetisi MotoGP 2026. Sebelumnya, ia harus absen panjang setelah mengalami cedera bahu pada Oktober 2025 usai ditabrak Marco Bezzecchi pada MotoGP Indonesia 2025.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau