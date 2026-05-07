15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

JawaPos.Com - Surabaya bukan hanya terkenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga surga kuliner yang memiliki banyak pilihan oleh-oleh khas dengan cita rasa autentik dan menggoda.

Setelah puas menjelajahi berbagai destinasi dan menikmati kuliner legendarisnya, rasanya belum lengkap jika pulang tanpa membawa buah tangan khas Surabaya.

Mulai dari camilan tradisional, kue kekinian, hingga makanan khas dengan rasa gurih dan manis yang khas, semuanya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Menariknya, oleh-oleh khas Surabaya tidak hanya terkenal karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kualitas dan keunikannya yang sulit ditemukan di kota lain.

Banyak produk yang sudah menjadi ikon dan selalu diburu wisatawan karena cocok dijadikan hadiah untuk keluarga maupun teman.

Beberapa tempat bahkan sudah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep tradisional hingga sekarang.

Dengan harga yang bervariasi dan pilihan yang sangat beragam, berburu oleh-oleh di Surabaya menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas kuliner atau oleh-oleh paling khas dan ikonik dari Surabaya yang wajib kamu bawa pulang.

1. Spikoe Resep Kuno

Spikoe Resep Kuno menjadi salah satu oleh-oleh paling ikonik dari Surabaya yang selalu berhasil menarik perhatian wisatawan.

Kue lapis legendaris ini dikenal dengan teksturnya yang sangat lembut, padat namun tetap ringan saat digigit.

Setiap lapisan dibuat dengan presisi menggunakan bahan berkualitas tinggi, menghasilkan rasa manis yang pas tanpa terasa berlebihan.

Aroma butter yang kuat dan khas langsung terasa sejak kotaknya dibuka, memberikan kesan premium yang sulit ditandingi oleh kue sejenis lainnya.

Keunggulan utama dari spikoe ini terletak pada resep tradisional yang tetap dipertahankan hingga sekarang.