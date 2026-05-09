11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

JawaPos.com – Surabaya adalah salah satu kota dengan ekosistem pusat perbelanjaan paling berkembang di Indonesia bagian timur.

Deretan mall terbaik hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari lifestyle center mewah hingga family mall yang ramah di kantong.

Fasilitas yang ditawarkan pun semakin lengkap, mulai dari ratusan tenant fashion, restoran, bioskop, hingga wahana bermain anak.

Dilansir dari laman Traveloka dan Gopay pada Sabtu (9/5), berikut sebelas rekomendasi mall terbaik di Surabaya.

1. Tunjungan Plaza

Tunjungan Plaza atau yang akrab disebut TP adalah salah satu pusat perbelanjaan paling ikonik di kota ini, dengan luas mencapai 175.000 m² dan terdiri dari TP 1 hingga TP 6.

Lebih dari 500 tenant tersedia di sini, mencakup toko fashion, restoran, kafe, bioskop, toko buku, dan supermarket dalam satu kompleks yang sangat luas.

Mall yang dibangun sejak 1986 ini berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rachmat No.8-12, Kedungdoro, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

2. Pakuwon Mall