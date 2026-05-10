Andika Rachmansyah
Senin, 11 Mei 2026 | 03.17 WIB

Hasil MotoGP Prancis 2026: Aprilia Racing Berjaya! Jorge Martin Menang, Francesco Bagnaia Jatuh

JawaPos.com - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, tampil impresif pada balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu (10/5/2026) malam WIB. Martin berhasil keluar sebagai pemenang usai mengasapi Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura.

Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, gagal memanfaatkan momentum start posisi terdepan. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu tercecer ke posisi kelima sebelum naik ke urutan keempat pada putaran ketiga.

Sementara, Marco Bezzecchi memulai balapan dengan baik. Pembalap Aprilia Racing itu langsung melesat dengan memimpin balapan atas Pedro Acosta dan Fabio Quartararo yang berada di urutan kedua dan ketiga.

Pada lap keenam dari 27, Bagnaia berhasil merangsek naik keposisi ketiga menggusur Quartararo. Perlahan, Pecco sukses menyodok ke posisi dua dengan menggeser Acosta. Murid Valentino itu terus membayangi Bezzecchi.

Di sisi lain, Jorge Martin tampil impresif. Rider berjuluk Martinator itu perlahan berhasil merangsek naik ke posisi keempat. Namun, ia berjarak cukup jauh dari Acosta dengan terpaut 1,7 detik.

Kembali ke papan atas, Bagnaia terlihat masih kesulitan untuk menggusur Bezzecchi dari posisi pertama. Pasalnya pembalap Aprilia Racing itu tampil begitu kencang dengan berjarak hampir satu detik atas Pecco.

Namun sayangnya petaka harus didapat Bagnaia pada lap ke-16 dari 27. Murid Valentino Rossi itu terjatuh di Tikungan 3, sekaligus memaksanya gagal finis. Kini, tiga besar dihuni Bezzecchi, Acosta, dan Martin.

Martinator tampil menyengat, karena sukses menggusur Acosta dari peringkat kedua. Kini, duo Aprilia Racing mendominasi balapan MotoGP Prancis 2026. Bezzecchi dan Martin terus memimpin balapan hingga memasuki lap ke-22 dari 27.

Di tiga lap tersisa, Martin secara mengejutkan berhasil menggusur Bezzecchi dan memimpin balapan. Selain itu, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) juga berhasil merangsek ke posisi ketiga dengan mengkudeta Acosta. Artinya, Aprilia menguasai balapan.

Editor: Banu Adikara
