Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.59 WIB

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

1Veda Ega Pratama bersiap menjalani sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026 usai tampil impresif pada sesi Practice di Sirkuit Le Mans, Prancis. (Dok. Honda) - Image

1Veda Ega Pratama bersiap menjalani sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026 usai tampil impresif pada sesi Practice di Sirkuit Le Mans, Prancis. (Dok. Honda)

JawaPos.com — Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali beraksi pada Moto3 Le Mans 2026 setelah lolos langsung ke sesi Qualifying 2 (Q2), Sabtu (9/5/2026). Rider Honda Team Asia itu tampil impresif dengan finis di posisi kesembilan sesi Practice di Sirkuit Le Mans, Prancis, sehingga membuka peluang besar merebut posisi start depan dan kembali memburu podium.

Bagaimana Peluang Veda Ega Pratama di Q2 Moto3 Le Mans 2026?

Veda Ega Pratama akan memperebutkan posisi start 1-18 dalam sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026 yang digelar pukul 18.10-18.25 WIB.

Hasil tersebut menjadi peluang penting bagi pebalap Indonesia itu untuk membuka kans finis podium pada balapan utama Minggu (10/5/2026).

Performa Veda sepanjang akhir pekan di Le Mans juga terlihat cukup menjanjikan setelah tampil konsisten sejak sesi latihan bebas.

Pebalap Honda Team Asia itu bahkan mampu bersaing dengan deretan rider KTM yang mendominasi Practice Moto3.

Lima posisi teratas sesi Practice sebelumnya dikuasai para pebalap KTM, yakni David Munoz, David Almansa, Marco Morelli, Hakim Danish, dan Brian Uriarte.

Meski begitu, Veda tetap mampu menembus 10 besar dan memastikan tiket otomatis menuju sesi Q2.

Selain para rider KTM tersebut, Veda juga akan menghadapi persaingan ketat dari Adrian Fernandez, Scott Ogden, hingga Max Quiles yang berada di depan dirinya pada sesi Practice.

Ada pula Valentin Perrone yang finis tepat di belakang Veda pada posisi ke-10.

Siapa Saja Rival Veda di Kualifikasi Moto3 Le Mans?

Persaingan Q2 dipastikan berlangsung sengit karena sejumlah pebalap papan tengah dan unggulan Moto3 ikut bersaing.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position! - Image
Sports

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 16.19 WIB

Lolos Langsung ke Q2 Moto3 Prancis 2026, Veda Ega Bidik Tempat Terbaik di Kualifikasi - Image
Sports

Lolos Langsung ke Q2 Moto3 Prancis 2026, Veda Ega Bidik Tempat Terbaik di Kualifikasi

Sabtu, 9 Mei 2026 | 15.29 WIB

Update Klasemen Moto3! Veda Ega Pratama Koleksi 37 Poin Usai Balapan di Spanyol - Image
Sports

Update Klasemen Moto3! Veda Ega Pratama Koleksi 37 Poin Usai Balapan di Spanyol

Senin, 27 April 2026 | 22.21 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore