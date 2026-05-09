Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

1Veda Ega Pratama bersiap menjalani sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026 usai tampil impresif pada sesi Practice di Sirkuit Le Mans, Prancis. (Dok. Honda)
JawaPos.com — Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali beraksi pada Moto3 Le Mans 2026 setelah lolos langsung ke sesi Qualifying 2 (Q2), Sabtu (9/5/2026). Rider Honda Team Asia itu tampil impresif dengan finis di posisi kesembilan sesi Practice di Sirkuit Le Mans, Prancis, sehingga membuka peluang besar merebut posisi start depan dan kembali memburu podium.
Veda Ega Pratama akan memperebutkan posisi start 1-18 dalam sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026 yang digelar pukul 18.10-18.25 WIB.
Hasil tersebut menjadi peluang penting bagi pebalap Indonesia itu untuk membuka kans finis podium pada balapan utama Minggu (10/5/2026).
Performa Veda sepanjang akhir pekan di Le Mans juga terlihat cukup menjanjikan setelah tampil konsisten sejak sesi latihan bebas.
Pebalap Honda Team Asia itu bahkan mampu bersaing dengan deretan rider KTM yang mendominasi Practice Moto3.
Lima posisi teratas sesi Practice sebelumnya dikuasai para pebalap KTM, yakni David Munoz, David Almansa, Marco Morelli, Hakim Danish, dan Brian Uriarte.
Meski begitu, Veda tetap mampu menembus 10 besar dan memastikan tiket otomatis menuju sesi Q2.
Selain para rider KTM tersebut, Veda juga akan menghadapi persaingan ketat dari Adrian Fernandez, Scott Ogden, hingga Max Quiles yang berada di depan dirinya pada sesi Practice.
Ada pula Valentin Perrone yang finis tepat di belakang Veda pada posisi ke-10.
Persaingan Q2 dipastikan berlangsung sengit karena sejumlah pebalap papan tengah dan unggulan Moto3 ikut bersaing.
