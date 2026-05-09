Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

JawaPos.com–PSS Sleman vs Garudayaksa FC akan menjadi duel di laga final Liga 2/Pegadaian Championship 2025/2026, Sabtu (9/5) di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Sudah meraih tiket promosi ke Super League, kini kedua tim mengincar trofi juara.

PSS dan Garudayaksa menjadi dua dari 18 tim yang akan berlaga di Super League 2026/2027 setelah mampu menjadi juara di masing-masing grup pada Liga 2 musim ini. Kini, keduanya ingin mengakhiri perjalanan panjang dengan meraih juara pada duel puncak.

Berlaga di pertandingan final Liga 2 menjadi yang kedua kali bagi PSS. Sebelumnya pada musim 2018, PSS merengkuh gelar juara.

Jika kembali menang, ini menjadi gelar kedua di kompetisi yang sama dalam delapan tahun terakhir bagi klub kebanggaan warga Sleman. Super Elang Jawa memiliki keuntungan karena akan bermain di markas sendiri setelah mengakhiri musim dengan poin lebih tinggi (56) dibandingkan Garudayaksa (52).

Kesempatan berlaga di hadapan puluhan ribu pendukung tentu siap dimanfaatkan Riko Simanjuntak dan rekan untuk menang dan meraih juara. Pelatih PSS, Ansyari Lubis masih akan mengandalkan trio senior di lini depan, Riko Simanjuntak, Terens Puhiri, dan sang top skor klub sepanjang masa, Gustavo Tocantins.

Sementara itu, Garudayaksa datang ke Sleman dengan misi meraih trofi pertama dalam sejarah klub. Mengakuisisi tim PSKC Cimahi pada Juni 2025, tim yang bermarkas di Stadion Pakansari ini menjelma menjadi kekuatan baru di sepak bola Tanah Air.

Bermain di grup Barat bersama tim-tim tradisional seperti PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, hingga PSPS Pekanbaru, anak asuh Widodo C Putro mampu tampil dominan dengan memuncaki klasemen akhir sekaligus promosi ke kasta teratas liga Indonesia.

Prediksi Skor PSS Sleman vs Garudayaksa FC: 1-0