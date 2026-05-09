Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

PSS Sleman vs Garudayaksa FC di final Liga 2 2025/2026, siapa yang akan meraih trofi juara? (instagram.com/@pssleman)
JawaPos.com–PSS Sleman vs Garudayaksa FC akan menjadi duel di laga final Liga 2/Pegadaian Championship 2025/2026, Sabtu (9/5) di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Sudah meraih tiket promosi ke Super League, kini kedua tim mengincar trofi juara.
PSS dan Garudayaksa menjadi dua dari 18 tim yang akan berlaga di Super League 2026/2027 setelah mampu menjadi juara di masing-masing grup pada Liga 2 musim ini. Kini, keduanya ingin mengakhiri perjalanan panjang dengan meraih juara pada duel puncak.
Berlaga di pertandingan final Liga 2 menjadi yang kedua kali bagi PSS. Sebelumnya pada musim 2018, PSS merengkuh gelar juara.
Jika kembali menang, ini menjadi gelar kedua di kompetisi yang sama dalam delapan tahun terakhir bagi klub kebanggaan warga Sleman. Super Elang Jawa memiliki keuntungan karena akan bermain di markas sendiri setelah mengakhiri musim dengan poin lebih tinggi (56) dibandingkan Garudayaksa (52).
Kesempatan berlaga di hadapan puluhan ribu pendukung tentu siap dimanfaatkan Riko Simanjuntak dan rekan untuk menang dan meraih juara. Pelatih PSS, Ansyari Lubis masih akan mengandalkan trio senior di lini depan, Riko Simanjuntak, Terens Puhiri, dan sang top skor klub sepanjang masa, Gustavo Tocantins.
Sementara itu, Garudayaksa datang ke Sleman dengan misi meraih trofi pertama dalam sejarah klub. Mengakuisisi tim PSKC Cimahi pada Juni 2025, tim yang bermarkas di Stadion Pakansari ini menjelma menjadi kekuatan baru di sepak bola Tanah Air.
Baca Juga:Resmi! 3 Tim Ini Promosi ke Super League 2026/2027, Persipura Jayapura Kandas di Tanah Sendiri
Bermain di grup Barat bersama tim-tim tradisional seperti PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, hingga PSPS Pekanbaru, anak asuh Widodo C Putro mampu tampil dominan dengan memuncaki klasemen akhir sekaligus promosi ke kasta teratas liga Indonesia.
Prediksi Skor PSS Sleman vs Garudayaksa FC: 1-0
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau