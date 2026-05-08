Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

JawaPos.com–Persipura Jayapura akan menghadap Adhyaksa FC Banten dalam laga play off promosi Super League, Jumat (8/5), di Stadion Lukas Enembe, Papua. Duel ini akan memperebutkan satu tiket terakhir menuju kasta teratas sepak bola Indonesia musim depan.

Persipura harus melakoni laga hidup mati ini setelah finish di posisi dua klasemen Grup B atau Timur Pegadaian Championship 2025/2026. Mutiara Hitam sejatinya memiliki poin yang sama dengan PSS Sleman (56), namun sang rival unggul head to head sehingga berhak menempati puncak klasemen sekaligus promosi langsung ke Super League.

Sementara Adhyaksa FC Banten kalah bersaing dengan Garudayaksa FC, sehingga harus puas berada di posisi runner up Grup A atau Barat dengan 51 poin. Mereka tertinggal satu poin dari sang lawan.

Pada laga play off promosi, Persipura yang diasuh pelatih kawakan Rahmad Darmawan, memiliki keuntungan dengan bermain di markas sendiri. Keputusan tersebut karena Reno Salampessy dan rekan memiliki poin lebih banyak dari Adhyaksa FC dalam klasemen akhir Pegadaian Championship.

Dilansir dari akun Instagram Persipura, 32.000 tiket pertandingan sudah habis terjual. Artinya, empat kali juara Liga Indonesia ini akan mendapat tambahan motivasi dari dukungan penuh suporter di Stadion Lukas Enembe.

Meski demikian, lini belakang Persipura yang dikomandoi Ruben Sanadi wajib waspada dengan kehadiran striker Adhyaksa FC Adilson Silva yang kini berstatus top skor Pegadaian Championship dengan 25 gol. Kegesitan dan postur tubuh menjulang 191 cm pemain asal Portugal tak boleh diremehkan Persipura jika tidak ingin kecolongan dan gagal kembali mentas di Super League.

Prediksi Skor Persipura vs Adhyaksa FC

Persipura 2-1 Adhyaksa FC