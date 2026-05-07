12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

JawaPos.Com - Surabaya memiliki banyak kuliner khas yang menggoda selera, dan salah satu yang paling legendaris adalah tahu campur.

Hidangan ini dikenal dengan perpaduan lontong, mie kuning, tahu goreng, selada segar, perkedel singkong, serta irisan daging sapi yang disiram kuah petis kental bercita rasa gurih manis.

Keunikan tahu campur terletak pada kuahnya yang kaya rasa dan aroma petis yang khas, menciptakan sensasi makan yang sulit dilupakan sejak suapan pertama.

Bagi warga lokal, tahu campur bukan sekadar makanan biasa, melainkan bagian dari kuliner tradisional yang selalu dirindukan.

Banyak penjual tahu campur di Surabaya yang sudah berjualan selama puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep autentik mereka.

Tak heran jika tempat-tempat ini selalu ramai pembeli, baik saat siang maupun malam hari.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, tahu campur menjadi pilihan kuliner favorit untuk berbagai kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekoemndasi kuliner tahu campur paling enak di Surabaya yang wajib Anda coba.

1. Tahu Campur Kalasan

Tahu Campur Kalasan menjadi salah satu kuliner legendaris di Surabaya yang selalu berhasil mempertahankan cita rasa autentiknya dari waktu ke waktu. Hidangan ini dikenal dengan kuah petisnya yang kental, berwarna gelap, dengan rasa gurih manis yang khas namun tidak terlalu tajam di lidah. Perpaduan rasa ini memberikan sensasi yang kaya tanpa terasa berlebihan, sehingga cocok dinikmati oleh berbagai kalangan. Isiannya sangat lengkap dan tersusun harmonis, mulai dari lontong yang lembut, mie kuning yang kenyal, tahu goreng yang renyah di luar namun lembut di dalam, hingga selada segar yang memberikan keseimbangan tekstur. Potongan daging sapi yang empuk menjadi highlight utama karena dimasak hingga bumbu meresap sempurna. Tidak ketinggalan perkedel singkong yang gurih dan lembut, menambah karakter unik yang sulit ditemukan di tempat lain. 1 2 3 4 5 6 Tampilkan semua halaman 6 Editor: Novia Tri Astuti