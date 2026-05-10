Kiandra Rebut Peringkat Keenam Balapan Kedua MotoGP Rookies di Le Mans

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa merebut peringkat keenam pada balapan kedua GP Prancis Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sirkuit Le Mans, Minggu, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman Red Bull MotoGP Rookies Cup, Kiandra hanya lebih lambat 0,549 detik dari sang pemenang David Gonzalez yang menuntaskan lomba dengan waktu tempuh 26 menit 34,845 detik.

Kiandra pun memperbaiki hasil balapannya setelah berada di peringkat ke-10 pada balapan pertama, Sabtu (9/5).

Berada di urutan keenam membuat Kiandra berhak mengantongi tambahan 10 poin di klasemen sementara pembalap yang membuatnya tetap berada di posisi ketiga.

Puncak dan nomor dua klasemen masih dikuasai duo Spanyol yakni Benat Fernandez (74 poin) dan Fernando Bujosa (64 poin).

Jika konsisten dan mampu setidak-tidaknya mempertahankan posisi tersebut sampai akhir musim, Kiandra akan memperbaiki pencapaiannya pada tahun lalu.

Pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Ramadhipa menjadi pembalap terbaik kedelapan pada akhir musim, sementara rekan senegaranya Veda Ega Pratama yang kini berkompetisi di Moto3 berada di posisi kedua (runner-up).

Bertanding di Le Mans, Kiandra yang memulai balapan dari posisi ke-14 mendahului para pesaing di depannya satu demi satu.