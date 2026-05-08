Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

JawaPos.com — Adhyaksa FC sukses mengejutkan Persipura Jayapura dengan unggul 1-0 pada babak pertama laga play-off promosi Super League di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026) sore WIB.

Gol dramatis Adilson Da Silva pada menit 45+3 membuat tim tamu berada di atas angin sekaligus menekan peluang Persipura Jayapura kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Bagaimana Gol Adilson Da Silva Membungkam Publik Papua? Adhyaksa FC mencetak gol tepat di momen ketika Persipura Jayapura mulai percaya diri menekan pertahanan lawan menjelang turun minum.

Serangan cepat yang dibangun tim tamu berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang tuan rumah.

Adilson Da Silva muncul sebagai pembeda setelah lolos dari pengawalan bek Persipura Jayapura sebelum menaklukkan kiper Adzib Al Hakim.

Gol pada menit 45+3 itu langsung membuat suasana Stadion Lukas Enembe yang sebelumnya bergemuruh mendadak sunyi.

Tekanan publik Papua sepanjang babak pertama sebenarnya cukup terasa untuk para pemain Adhyaksa FC. Namun, tim asuhan Ade Suhendra mampu menjaga fokus dan tidak terpancing bermain terlalu terbuka.

Momentum gol di penghujung babak pertama menjadi keuntungan besar bagi Adhyaksa FC. Selain unggul skor 1-0, mental pemain Persipura Jayapura juga terlihat terpukul setelah kebobolan di saat genting.