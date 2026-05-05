Perbasi Panggil 24 Pemain untuk TC Timnas Basket Putri Jelang Asian Games 2026

JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Indonesia (DPP Perbasi) memanggil 24 pemain Timnas Basket Putri 5x5 untuk menjalani pemusatan latihan (TC) proyeksi Asian Games 2026. Persiapan dilakukan sejak awal untuk mematangkan skuad.

Sebagaimana diketahui, Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Meski masih cukup lama, namun Timnas Basket Putri Indonesia sudah mulai memanaskan mesinnya dengan memanggil 24 nama untuk mengikuti TC.

Dari daftar 24 nama yang dipanggil, sembilan pemain merupakan tulang punggung Timnas Basket Putri saat meraih medali emas SEA Games 2023. Mereka adalah Agustin Gradita Retong, Priscilla Annabel Karen, Jesslyn Angelique Aritonang, Faizzatus Shoimah, Nathania Claresta Orville, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi, Lea Elvensia Wolobubo Kahol, Erinindita Prias Madafa, dan Kimberley Pierre-Louis.

Yang menarik, Perbasi juga memanggil pemain dari Timnas Basket Putri 3x3 yang sukses persembahkan medali emas SEA Games 2025, yakni Evelyn Fiyo. Selain itu, sejumlah pemain muda dengan pengalaman level Asia juga di kejuaraan kelompok umur juga ikut serta dalam TC kali ini. Di antaranya Maxine Maria Sutisna, Kartika Hatta Mahanani, Putu Kezia Angelie Setiawan, dan Bella Alana Hasan.

Para pemain tersebut sudah mulai berkumpul di Surabaya sejak Senin (4/5) kemarin. Pelatih kepala Timnas Basket Putri Indonesia, Gitautas Kievinas, akan menempa para pemainnya di GOR CLS Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur.

Manajer Timnas Basket Putri Indonesia, Handoyo, menjelaskan persiapan menuju Asian Games 2026 dilakukan sejak sekarang karena ada misi jangka panjang. Yakni mematangkan para pemain muda agar dapat nyetel dengan permainan yang diinginkan pelatih Kievinas.

“Persiapan dilakukan sejak bulan Mei ini karena kita mau memanggil beberapa pemain muda yang kita persiapkan untuk menjadi penerus di Timnas Putri. Sehingga kita harapkan cukup waktu untuk pemain-pemain muda ini menyesuaikan dengan apa yang diminta Coach Gitautas Kievinas,” jelas Handoyo dalam rilis Perbasi, Selasa (5/5/2026).

Genjot Fisik Handoyo melanjutkan, para pemain dalam kondisi prima. Mereka antusias menjalani pemusatan latihan ini. Dia menambahkan bahwa program latihan Timnas Basket Putri Indonesia akan dimulai dengan menggenjot kondisi fisik pemain

“Kondisi di awal ini cukup baik. Semua sangat excited untuk memulai Training Camp ini. Kita saat ini fokus pembenahan fisik dan teknik di awal. Mengenai rencana uji coba masih coba kita diskusikan,” ungkapnya.