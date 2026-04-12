Antara
13 April 2026, 03.18 WIB

Tenis Putri Indonesia Lolos Playoff Piala Billie Jean King, PELTI Siapkan Program Lanjutan untuk Janice Tjen Cs

Janice Tjen. (Dok. Instagram/@janicetjen)

JawaPos.com - Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) mempersiapkan program lanjutan untuk tim nasional tenis putri Indonesia yang berhasil lolos ke playoff qualifier Piala Billie Jean King (BJK).

Sekjen PELTI Andi Fajar mengatakan bahwa federasi berupaya meningkatkan pengalaman bertanding para atlet, khususnya pemain yang masih minim jam terbang di turnamen internasional.

"Program sudah berjalan. Para pemain akan memilih turnamen yang bisa dimanfaatkan untuk meraih poin," kata Andi sebagaimana dikutip dari laman ANTARA, Minggu (12/4).

Timnas tenis putri Indonesia, yang diperkuat oleh Janice Tjen, Aldila Sutjiadi, Priska Nugroho, Anjali Junarto, dan Meydiana Laviola, serta Christopher Rungkat sebagai kapten, menempati posisi runner-up dalam persaingan ketat Grup I Asia Oceania.

Dalam ajang yang berlangsung di New Delhi, India, pada 7-11 April, Indonesia mencatatkan skor 4-1, dengan berhasil mengalahkan Selandia Baru, Mongolia, India, dan Korea, namun harus mengakui keunggulan Thailand di hari terakhir.

"Selamat untuk tim kita yang berhasil lolos ke tahap berikutnya. Ini perjuangan luar biasa, tim menunjukkan kekompakan dan mampu berada di posisi runner-up," kata Andi.

Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia setelah penantian panjang sejak terakhir kali mencapai fase serupa pada 2004.

Menurut dia, membangun tim untuk ajang beregu putri yang bergengsi tidak mudah dan membutuhkan proses panjang serta konsistensi pembinaan.

"Ini perjalanan panjang. Turnamen ini merupakan salah satu yang paling bergengsi di tenis putri," ujar Andi.

Lebih lanjut, PELTI akan mempersiapkan tim secara maksimal menghadapi babak playoff qualifier Piala BJK pada November mendatang dengan memantau hasil pertandingan negara lain yang juga tengah bersaing.

Artikel Terkait
Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand

13 April 2026, 02.39 WIB

Fajar/Fikri Kandas! Indonesia Tanpa Wakil di Final Badminton Asia Championships 2026 - Image
Sports

Fajar/Fikri Kandas! Indonesia Tanpa Wakil di Final Badminton Asia Championships 2026

13 April 2026, 01.46 WIB

Penantian Panjang Tenis Putri Indonesia Berakhir! Janice Tjen Cs Kembali ke Playoff Billie Jean King Cup 2026 - Image
Sports

Penantian Panjang Tenis Putri Indonesia Berakhir! Janice Tjen Cs Kembali ke Playoff Billie Jean King Cup 2026

13 April 2026, 06.50 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

