Tenis Putri Indonesia Lolos Playoff Piala Billie Jean King, PELTI Siapkan Program Lanjutan untuk Janice Tjen Cs

JawaPos.com - Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) mempersiapkan program lanjutan untuk tim nasional tenis putri Indonesia yang berhasil lolos ke playoff qualifier Piala Billie Jean King (BJK).

Sekjen PELTI Andi Fajar mengatakan bahwa federasi berupaya meningkatkan pengalaman bertanding para atlet, khususnya pemain yang masih minim jam terbang di turnamen internasional.

"Program sudah berjalan. Para pemain akan memilih turnamen yang bisa dimanfaatkan untuk meraih poin," kata Andi sebagaimana dikutip dari laman ANTARA, Minggu (12/4).

Timnas tenis putri Indonesia, yang diperkuat oleh Janice Tjen, Aldila Sutjiadi, Priska Nugroho, Anjali Junarto, dan Meydiana Laviola, serta Christopher Rungkat sebagai kapten, menempati posisi runner-up dalam persaingan ketat Grup I Asia Oceania.

Dalam ajang yang berlangsung di New Delhi, India, pada 7-11 April, Indonesia mencatatkan skor 4-1, dengan berhasil mengalahkan Selandia Baru, Mongolia, India, dan Korea, namun harus mengakui keunggulan Thailand di hari terakhir.

"Selamat untuk tim kita yang berhasil lolos ke tahap berikutnya. Ini perjuangan luar biasa, tim menunjukkan kekompakan dan mampu berada di posisi runner-up," kata Andi.

Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia setelah penantian panjang sejak terakhir kali mencapai fase serupa pada 2004.

Menurut dia, membangun tim untuk ajang beregu putri yang bergengsi tidak mudah dan membutuhkan proses panjang serta konsistensi pembinaan.

"Ini perjalanan panjang. Turnamen ini merupakan salah satu yang paling bergengsi di tenis putri," ujar Andi.