Balap Sepeda Pasang Target 4 Medali dari Asian Games 2026 Meski Kena Efisiensi Anggaran Signifikan

Kejurnas Balap Sepeda Track 2025 telah bergulir dan menghasilkan Jawa Tengah sebagai juara umum dengan total 29 medali. (Dok: PB ISSI)
JawaPos.com - Pemusatan latihan nasional (Pelatnas) balap sepeda untuk Asian Games 2026 tetap berjalan meski mengalami efisiensi anggaran yang signifikan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp4,1 miliar dari pengajuan Rp120 miliar, mereka memasang target 4 medali.
Untuk diketahui, cabang olahraga balap sepeda membawa total 2 medali pada Asian Games 2022 lalu. Adapun kedua medali adalah emas yang diraih Amellya Nur Sifa dari nomor Women's BMX Race, dan perunggu yang direngkuh Jasmine Azzahra Setyobudi pada nomor yang sama.
Sekretaris Jenderal ICF, Jadi Rajagukguk saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (6/5) menegaskan bahwa program persiapan menuju Asian Games 2026 tidak dihentikan walaupun dukungan dana jauh dari usulan awal.
Jadi Rajagukguk menjelaskan, pihaknya pada awalnya mengajukan anggaran sekitar Rp120 miliar untuk membiayai 26 atlet, pelatih, dan tim pendukung di berbagai nomor. Namun, pemerintah hanya menyanggupi Rp27 miliar, dengan realisasi yang saat ini baru sekitar Rp4,1 miliar.
Dengan jumlah anggaran yang jauh dari pengajuan, Jadi tidak menampik bahwa keterbatasan ini berdampak langsung pada program uji coba atau try out yang sudah disusun.
“Jumlah atletnya tetap, cuma jumlah try out-nya saja yang dikurangi. Dari target awal 8–10 kali try out, jadi sekitar 1–2 kali latih tanding yang akan dijalani hingga Agustus nanti,” ujar Jadi.
Meski demikian, lanjut Jadi, ICF memastikan jumlah atlet tidak dikurangi dan program latihan tetap berjalan di beberapa lokasi sesuai disiplin, mulai dari trek, MTB, BMX hingga road race.
Menurut Jadi, kondisi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama, termasuk oleh federasi.
“Kalau kemarin-kemarin pemerintah membantu, ya alhamdulillah. Sekarang, jika pemerintah budgetnya tidak memungkinkan ya kami tetap siap. Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan Pelatnasnya hingga Asian Games,” katanya.
