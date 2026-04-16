E-Sports Minimal 5 Medali Pada Asian Games 2026

Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) Bambang Sunarwibawa berpidato dalam acara "Esports Indonesia Mendunia: Merayakan Prestasi di Panggung Dunia" di Jakarta, Kamis (16/4/2026). ANTARA/Arindra Meodia
JawaPos.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menargetkan perolehan minimal lima medali pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 melalui partisipasi di sembilan nomor pertandingan, dikutip dari ANTARA.
Ketua Harian PB ESI Bambang Sunarwibawa mengatakan target tersebut disesuaikan dengan jumlah nomor yang diikuti Indonesia dari total 11 nomor yang dipertandingkan.
"Kita ada sembilan nomor pertandingan di Asian Games. Ini kita harapkan setidak-tidaknya dari sembilan nomor ini minimal lima kita mendapatkan prestasi, mendapatkan medali untuk kita bawa ke negara kita," kata Bambang di Jakarta, Kamis.
Baca Juga:Seni Menghargai Diri Sendiri: 10 Frasa yang Digunakan Perempuan Kuat ketika Mereka Sudah Tidak Lagi Berusaha Menyenangkan Orang Lain
Indonesia memutuskan mengikuti sembilan nomor, yakni Gran Turismo 7, eFootball, PUBG Mobile, nomor Martial Arts (Street Fighter 6, Tekken 8, dan King of Fighters XV), Pokémon Unite, Identity V, Honor of Kings, Naraka, serta Mobile Legends: Bang Bang.
Sementara dua nomor lainnya, yakni League of Legends (PC) dan Puyo Puyo Champions (PC) tidak diikuti.
Pelatih kepala tim nasional esports Indonesia Richard Permana menyebut sejumlah nomor memiliki peluang meraih podium berdasarkan analisis awal.
"Di atas kertas kita punya nomor favorit, misalnya Mobile Legends, kita bisa cukup percaya diri, bisa finish podium, lalu ada PUBG Mobile, lalu ada Naraka, kami cukup optimistis, lalu ada eFootball, lalu kemungkinan juga Gran Turismo, semoga bisa podium finish," kata Richard.
Namun demikian, ia menilai persaingan di tingkat Asia tetap ketat dengan kehadiran negara-negara kuat seperti Jepang, China, dan Korea Selatan di berbagai nomor pertandingan.
Ia menambahkan, ketidakpastian komposisi peserta di tiap nomor juga menjadi tantangan tersendiri dalam memetakan peluang medali.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026