E-Sports Minimal 5 Medali Pada Asian Games 2026

JawaPos.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menargetkan perolehan minimal lima medali pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 melalui partisipasi di sembilan nomor pertandingan, dikutip dari ANTARA.

Ketua Harian PB ESI Bambang Sunarwibawa mengatakan target tersebut disesuaikan dengan jumlah nomor yang diikuti Indonesia dari total 11 nomor yang dipertandingkan.

"Kita ada sembilan nomor pertandingan di Asian Games. Ini kita harapkan setidak-tidaknya dari sembilan nomor ini minimal lima kita mendapatkan prestasi, mendapatkan medali untuk kita bawa ke negara kita," kata Bambang di Jakarta, Kamis.

Indonesia memutuskan mengikuti sembilan nomor, yakni Gran Turismo 7, eFootball, PUBG Mobile, nomor Martial Arts (Street Fighter 6, Tekken 8, dan King of Fighters XV), Pokémon Unite, Identity V, Honor of Kings, Naraka, serta Mobile Legends: Bang Bang.

Sementara dua nomor lainnya, yakni League of Legends (PC) dan Puyo Puyo Champions (PC) tidak diikuti.

Pelatih kepala tim nasional esports Indonesia Richard Permana menyebut sejumlah nomor memiliki peluang meraih podium berdasarkan analisis awal.

"Di atas kertas kita punya nomor favorit, misalnya Mobile Legends, kita bisa cukup percaya diri, bisa finish podium, lalu ada PUBG Mobile, lalu ada Naraka, kami cukup optimistis, lalu ada eFootball, lalu kemungkinan juga Gran Turismo, semoga bisa podium finish," kata Richard.

Namun demikian, ia menilai persaingan di tingkat Asia tetap ketat dengan kehadiran negara-negara kuat seperti Jepang, China, dan Korea Selatan di berbagai nomor pertandingan.