Andre Rizal Hanafi
13 April 2026, 23.23 WIB

Gagal Back to Back, Indonesia Takluk 1-2 dari Thailand di Final AFF Futsal 2026

Perjuangan pemain Timnas Futsal Indonesia untuk mencetak gol ke gawang Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026. (FFI)

JawaPos.com–Timnas Futsal Indonesia harus mengubur mimpi mempertahankan gelar setelah kalah tipis 1-2 dari Thailand pada final Piala AFF Futsal 2026. Laga yang berlangsung di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Minggu (12/4), berjalan ketat dan penuh tensi sejak awal.

Pasukan asuhan Hector Souto datang ke partai puncak dengan modal kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Vietnam dengan skor 3-2 di semifinal. Sementara Thailand melaju ke final setelah mengatasi perlawanan Australia dengan skor 4-3.

Pertemuan dua tim kuat Asia Tenggara ini pun diprediksi berlangsung sengit. Benar saja, pertandingan berjalan dalam tempo cepat. Indonesia tampil berani sejak menit awal dengan mencoba menekan pertahanan Thailand.

Beberapa peluang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir masih belum maksimal. Thailand yang bermain di hadapan publik sendiri juga memberikan perlawanan sengit melalui serangan balik cepat.

Gol yang ditunggu akhirnya datang di penghujung babak pertama. Tepatnya saat waktu tersisa empat menit 13 detik, Andreas Dwi Persada berhasil memanfaatkan ruang kosong di depan gawang Thailand. Dia dengan tenang menuntaskan peluang menjadi gol dan membawa Indonesia unggul 1-0.

Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Thailand mampu menyamakan kedudukan sebelum turun minum.

Pemain senior mereka, Itticha Praphaphan, menunjukkan kelasnya lewat penyelesaian dingin yang tak mampu dibendung kiper Indonesia, Angga Ariansyah. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin panas. Thailand mulai tampil lebih agresif dan berani mengambil inisiatif serangan.

Hasilnya, mereka berhasil membalikkan keadaan saat laga menyisakan sembilan menit. Gol tercipta lewat tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi lini belakang Indonesia.

Daftar Juara Piala AFF Futsal Sepanjang Masa, Cuma Ada 2 Negara! - Image
Sports

Daftar Juara Piala AFF Futsal Sepanjang Masa, Cuma Ada 2 Negara!

13 April 2026, 16.47 WIB

Perjuangan Usai di Final! Timnas Futsal Indonesia Tumbang 1-2 dari Thailand, Raih Runner Up Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Perjuangan Usai di Final! Timnas Futsal Indonesia Tumbang 1-2 dari Thailand, Raih Runner Up Piala AFF 2026

13 April 2026, 05.44 WIB

Final ASEAN Futsal Championship 2026: Kena Penalti! Timnas Futsal Indonesia Imbangi Thailand 1-1 - Image
Sports

Final ASEAN Futsal Championship 2026: Kena Penalti! Timnas Futsal Indonesia Imbangi Thailand 1-1

13 April 2026, 04.35 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

