Gagal Back to Back, Indonesia Takluk 1-2 dari Thailand di Final AFF Futsal 2026

JawaPos.com–Timnas Futsal Indonesia harus mengubur mimpi mempertahankan gelar setelah kalah tipis 1-2 dari Thailand pada final Piala AFF Futsal 2026. Laga yang berlangsung di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Minggu (12/4), berjalan ketat dan penuh tensi sejak awal.

Pasukan asuhan Hector Souto datang ke partai puncak dengan modal kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Vietnam dengan skor 3-2 di semifinal. Sementara Thailand melaju ke final setelah mengatasi perlawanan Australia dengan skor 4-3.

Pertemuan dua tim kuat Asia Tenggara ini pun diprediksi berlangsung sengit. Benar saja, pertandingan berjalan dalam tempo cepat. Indonesia tampil berani sejak menit awal dengan mencoba menekan pertahanan Thailand.

Beberapa peluang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir masih belum maksimal. Thailand yang bermain di hadapan publik sendiri juga memberikan perlawanan sengit melalui serangan balik cepat.

Gol yang ditunggu akhirnya datang di penghujung babak pertama. Tepatnya saat waktu tersisa empat menit 13 detik, Andreas Dwi Persada berhasil memanfaatkan ruang kosong di depan gawang Thailand. Dia dengan tenang menuntaskan peluang menjadi gol dan membawa Indonesia unggul 1-0.

Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Thailand mampu menyamakan kedudukan sebelum turun minum.

Pemain senior mereka, Itticha Praphaphan, menunjukkan kelasnya lewat penyelesaian dingin yang tak mampu dibendung kiper Indonesia, Angga Ariansyah. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin panas. Thailand mulai tampil lebih agresif dan berani mengambil inisiatif serangan.