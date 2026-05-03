Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

JawaPos.com–Kemenangan telak Persebaya Surabaya atas PSBS Biak ternyata menyisakan cerita yang lebih dalam dari sekadar skor akhir. Gelandang asing Milos Raickovic menyampaikan pesan menyentuh untuk Bonek, yang setia mendukung sepanjang musim.

Laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5) sore, menjadi panggung pembuktian sekaligus luapan emosi. Di balik kemenangan 4-0, tersimpan rasa terima kasih mendalam dari pemain yang menjadi motor permainan Green Force tersebut.

Persebaya Surabaya memang sempat tampil kurang meyakinkan di babak pertama. Tekanan demi tekanan gagal berbuah gol, bahkan ritme permainan sempat menurun dan memberi celah bagi lawan untuk berkembang.

Namun, semuanya berubah selepas jeda. Green Force tampil lebih agresif, lebih tajam, dan akhirnya mampu mengunci kemenangan besar yang sempat terasa sulit diraih.

”Terima kasih. Pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Setelah babak pertama berakhir 0-0, kami bersabar, tentu saja. Kami percaya pada kualitas kami dan pada akhirnya, kami mencetak empat gol, dua dari saya, dan saya sangat senang dengan penampilan ini,” ujar Milos Raickovic.

Ucapan itu bukan sekadar refleksi pertandingan, tetapi juga gambaran mentalitas tim yang tak menyerah. Kesabaran menjadi kunci, dan kepercayaan diri menjadi bahan bakar untuk bangkit di babak kedua.

Raickovic juga menyoroti bagaimana Persebaya Surabaya sebenarnya sudah bermain baik sejak awal. Hanya saja, penyelesaian akhir yang belum maksimal serta performa apik kiper lawan membuat skor tetap kacamata di paruh pertama.

”Juga, di babak pertama kami memainkan permainan yang berkualitas. Kami memiliki peluang, tetapi kiper mereka sangat bagus. Dia menyelamatkan banyak tembakan, tetapi di babak kedua kami membuka permainan dengan sangat cepat dan setelah itu lebih mudah bagi kami untuk bermain,” jelas Milos Raickovic.