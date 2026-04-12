Perjuangan Usai di Final! Timnas Futsal Indonesia Tumbang 1-2 dari Thailand, Raih Runner Up Piala AFF 2026

JawaPos.com — Perjuangan panjang Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship 2026 atau dikenal Piala AFF akhirnya harus berakhir pahit. Harapan membawa pulang gelar sirna setelah takluk 1-2 dari Thailand di partai final yang berlangsung di Nanthaburi, Minggu (12/1.2026).

Timnas Futsal Indonesia gagal menjuarai Piala AFF Futsal 2026 di Nanthaburi usai dikalahkan Thailand pada babak final.

Anak asuh Hector Souto ini takluk 1-2 setelah sempat bermain imbang 1-1 di babak pertama sebelum akhirnya tertinggal dan tak mampu membalas.

Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil tanpa rasa gentar menghadapi tuan rumah.

Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Thailand kesulitan mengembangkan permainan dan beberapa kali kehilangan bola di area berbahaya.

Skema pressing ketat membuat alur serangan Thailand tidak berjalan mulus. Bola-bola yang dilepas sering berhasil dipotong pemain Indonesia dan langsung diubah menjadi serangan balik cepat.

Meski begitu, hingga 10 menit laga berjalan, kedua tim belum mampu menciptakan gol. Permainan cenderung berhati-hati dengan lini pertahanan yang sama-sama solid, meski serangan kerap terlihat terburu-buru.

Peluang emas sempat hadir saat laga memasuki menit ke-13. Adityas Priambudi melepaskan tembakan keras kaki kiri, namun masih bisa ditepis kiper Thailand sebelum berujung serangan balik cepat lawan.

Kebuntuan akhirnya pecah saat waktu tersisa 04.13 menit di babak pertama. Berawal dari situasi kick in, Adityas mengirim umpan matang yang disambut dingin oleh Andres Dwi untuk membawa Indonesia unggul 1-0.