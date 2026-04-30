Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menyambut bahagia kembali bermainnya Bruno Moreira. Sang kapten dimainkan pada saat laga kemenangan telak 4-0 melawan Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (28/4).

Melalui sosial media, Persebaya senang dengan bermainnya Bruno Moreira. "Greet to see you back capt," tulis pihak klub di akun Instagram resminya yang menyiratkan kerinduan untuk melihat kembali aksi kaptennya itu.

Pada laga melawan Arema FC, Bruno Moreira masuk menggantikan Gali Freitas pada menit ke-68. Dia bermain selama 22 menit dan sempat mempunyai peluang untuk mencetak gol dari tendangan penalti.

Sayangnya, penalti tersebut bisa ditepis oleh kiper Arema FC Lucas Frigeri. Namun, bola hasil tepisan tersebut disambut dengan tendangan dan menjadi gol yang dicetak oleh Jefferson pada menit ke-76.

Kembali bermainnya Bruno Moreira juga membuat senang Bonek. Mereka membanjiri kolom komentar di Instagram pemain asal Brasil tersebut.

"Stay capt," menjadi komentar yang paling banyak terlihat di Instagram Bruno Moreira agar sang pemain tetap bertahan bersama Green Force. Komentar tersebut mulai banyak ditulis Bonek mengingat kontrak pemain nomor punggung 10 tersebut yang bakal berakhir pada 31 Mei 2026.

"Bertahanlah lebih lama lagi dan jadilah legenda di klub ini," tulis komentar Bonek dari akun @da****. Sebuah harapan dan doa dari Bonek agar Bruno Moreira bisa menandatangani perpanjangan kontrak hingga menjadi seorang legenda klub.