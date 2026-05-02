Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

JawaPos.com - Tim Indonesia akan bertemu Korea Selatan pada babak semifinal Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5). Meski sulit, tim putri Merah Putih bertekad untuk menembus partai final.

Indonesia berhasil melangkah ke semifinal setelah menaklukkan tuan rumah Denmark, 3-1, pada perempat final. Hasil ini sekaligus memenuhi target dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Pada babak empat besar, lawan tangguh sudah menunggu. Korea Selatan dihuni para pemain papan atas dunia yang membuat mereka lebih diunggulkan dari Ester Nurumi dan kawan-kawan.

Seperti diketahui, Korea Selatan memiliki tunggal putri nomor satu dunia, An Se-young. Tunggal putri utama Indonesia, Putri Kusuma Wardhani, yang akan bertanding melawan An Se-young belum sekalipun mampu mengalahkan lawannya tersebut. Rekor 0-9 menjadi catatan sejauh ini.

Pada sektor ganda putri, tim Negeri Ginseng juga lebih unggul dengan memiliki Baek Ha-na/Lee So-hee yang berada di ranking tiga dunia. Sementara itu dari Indonesia, Amallia C Pratiwi/Febriana D Kusuma, yang menghuni peringkat 27 dunia, akan berusaha menghadang kekuatan sang lawan.

Line-up Indonesia vs Korea Selatan

WS1: Putri Kusuma Wardani vs An Se-young

WD1: Amallia C Pratiwi/Febriana D Kusuma vs Baek Ha-na/Lee So-hee

WS2: Thalita R Wiryawan vs Sim Yu-jin

WD2: Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong

WS3: Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Kim Ga-ram