18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

JawaPos.com - Tangerang menyimpan banyak pilihan tempat makan keluarga yang menghadirkan suasana unik dan menu lezat untuk berbagai selera.

Dari saung bambu di pinggir sawah hingga restoran modern berkonsep fusion, kuliner keluarga di Tangerang terus berkembang dengan beragam pilihan menarik.

Setiap tempat makan keluarga di Tangerang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari taman edukasi anak hingga fasilitas karaoke keluarga yang tak terduga.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Rumah123 pada Jumat (1/5), berikut 18 rekomendasi kuliner tempat makan keluarga enak di Tangerang.

1. Rumah Makan Bambu Oju Neglasari

Berlokasi dekat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, rumah makan ini menawarkan konsep unik berupa saung-saung bambu lesehan dengan pemandangan kolam dan sawah yang sangat indah.

Pengunjung bisa memilih suasana yang diinginkan untuk menyantap hidangan di tengah nuansa pedesaan yang masih sangat kental.

2. Kampoeng Aer