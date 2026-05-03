Muhammad Ridwan
Minggu, 3 Mei 2026 | 16.11 WIB

Presiden Prabowo Panggil Menhan, Panglima, Kapolri hingga Kepala BIN ke Hambalang, Bahas Apa?

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, dalam rangka menghadiri rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5).

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, dalam rangka menghadiri rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, dalam rangka menghadiri rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5).

Berdasarkan unggahan dari akun Instagram @presidenrepublikindonesia, beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN Herindra, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Turut hadir pula Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Maruli Simanjuntak, dan KSAL Muhammad Ali.

Selain unsur pertahanan dan keamanan, rapat ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat lain, seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Bakom Qodari, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Direktur Utama Pindad Sigit Puji Santosa, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Presiden melangsungkan rapat terbatas di Hambalang, Bogor, bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih," tulis instagram @presidenrepublikindonesia, Minggu (3/5).

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis nasional. Salah satunya adalah sektor pendidikan, yang dikaitkan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Selain itu, diskusi juga mencakup perkembangan program hilirisasi yang diarahkan untuk memperkuat kepentingan masyarakat luas.

Serta aspek pertahanan dan keamanan turut menjadi fokus pembahasan, terutama dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

