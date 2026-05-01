Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

JawaPos.com - Nasib malang menimpa seorang perempuan berinisial D di Cipondoh, Kota Tangerang. Ia diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual setelah dijebak oleh pria yang dikenalnya dengan modus memperbaiki sepeda motor.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Selasa (21/4). Kini, kasus tersebut telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diusut tuntas.

Akun instagram @tangkot24jam membagikan kronologi kejadian beserta bukti foto, video dan tangkapan layar terduga pelaku dengan korban.

Kejadian bermula saat korban tengah berkumpul bersama delapan teman prianya di sebuah lokasi tongkrongan di kawasan Cipondoh. Di tengah suasana tersebut, salah satu pria bernama Ivan, yang merupakan terduga pelaku mengajak korban pindah lokasi.

Ivan berdalih ingin memperbaiki sepeda motor yang akan digunakan untuk balapan di sebuah rumah. Tanpa rasa curiga, korban pun mengikuti ajakan tersebut.

Setibanya di lokasi, situasi mulai berubah. Korban diajak membeli minuman beralkohol. Tak lama kemudian, sebagian rombongan pria pulang, menyisakan korban, Ivan, dan beberapa orang lainnya.

Dalam kondisi tersebut, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol hingga kehilangan kesadaran. Korban baru menyadari ada yang tidak beres saat ia terbangun keesokan harinya.

Sekitar pukul 07.00 WIB, korban mendapati dirinya sudah tidak mengenakan pakaian di lokasi tersebut. Ironisnya, saat masih dalam kondisi lemas dan pusing akibat pengaruh alkohol, korban diduga kembali mengalami tindakan kekerasan seksual karena tidak mampu memberikan perlawanan.