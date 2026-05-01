Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

Ilustrasi korban pemerkosaan. (Antara)
JawaPos.com - Nasib malang menimpa seorang perempuan berinisial D di Cipondoh, Kota Tangerang. Ia diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual setelah dijebak oleh pria yang dikenalnya dengan modus memperbaiki sepeda motor.
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Selasa (21/4). Kini, kasus tersebut telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diusut tuntas.
Akun instagram @tangkot24jam membagikan kronologi kejadian beserta bukti foto, video dan tangkapan layar terduga pelaku dengan korban.
Kejadian bermula saat korban tengah berkumpul bersama delapan teman prianya di sebuah lokasi tongkrongan di kawasan Cipondoh. Di tengah suasana tersebut, salah satu pria bernama Ivan, yang merupakan terduga pelaku mengajak korban pindah lokasi.
Ivan berdalih ingin memperbaiki sepeda motor yang akan digunakan untuk balapan di sebuah rumah. Tanpa rasa curiga, korban pun mengikuti ajakan tersebut.
Setibanya di lokasi, situasi mulai berubah. Korban diajak membeli minuman beralkohol. Tak lama kemudian, sebagian rombongan pria pulang, menyisakan korban, Ivan, dan beberapa orang lainnya.
Dalam kondisi tersebut, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol hingga kehilangan kesadaran. Korban baru menyadari ada yang tidak beres saat ia terbangun keesokan harinya.
Sekitar pukul 07.00 WIB, korban mendapati dirinya sudah tidak mengenakan pakaian di lokasi tersebut. Ironisnya, saat masih dalam kondisi lemas dan pusing akibat pengaruh alkohol, korban diduga kembali mengalami tindakan kekerasan seksual karena tidak mampu memberikan perlawanan.
Pelaku Sempat Mengancam dengan Senjata Tajam
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam