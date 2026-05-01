14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

JawaPos.Com - Saat malam mulai datang dan udara sejuk khas Bandung semakin terasa, kota ini justru semakin hidup dengan gemerlap aktivitas kulinernya.

Jalanan yang dipenuhi lampu-lampu hangat, aroma makanan yang menggoda dari setiap sudut, serta suara ramai pengunjung menciptakan suasana yang sulit untuk dilewatkan.

Bandung memang dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di Indonesia, dan pesonanya justru semakin terasa ketika malam hari tiba.

Kuliner malam di Bandung tidak hanya menawarkan rasa yang lezat, tetapi juga pengalaman yang berbeda.

Mulai dari jajanan kaki lima yang legendaris hingga tempat makan modern yang viral di media sosial, semuanya menghadirkan pilihan yang beragam untuk dinikmati bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

Banyak tempat bahkan tetap dipadati pengunjung hingga larut malam, menandakan betapa besarnya daya tarik kuliner malam di kota ini.

Dengan harga yang relatif terjangkau, porsi yang mengenyangkan, serta suasana yang seru, tidak heran jika kuliner malam Bandung selalu menjadi incaran wisatawan.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas kuliner malam Bandung yang paling enak dan wajib Anda coba.

1. Sudirman Street Food

Sudirman Street Food merupakan pusat kuliner malam populer dengan konsep semi outdoor yang modern dan ramai.

Tempat ini menghadirkan berbagai pilihan makanan mulai dari Chinese food, street food kekinian, hingga hidangan tradisional Indonesia.

Rasa yang ditawarkan beragam karena setiap tenant memiliki ciri khas masing-masing yang menggugah selera.

Suasananya hidup dengan lampu-lampu dekoratif yang membuat pengalaman makan terasa lebih santai dan menyenangkan.

Harga makanan berkisar antara Rp20.000 hingga Rp60.000 tergantung jenis menu yang dipilih.