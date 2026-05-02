Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

Kapten Persija, Rizky Ridho menyampaikan pesan kepada The Jakmania yang menggeruduk sesi latihan terakhir tim di Jakarta jelang melawan Persib. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Manajemen Persija Jakarta lewat media sosial resmi mereka, Instagram @persija, mengunggah larangan bagi The Jakmania. Suporter fanatik Macan Kemayoran itu diharapkan tak berangkat ke Jepara saat Persija dijamu Persijap Jepara, Senin (4/5) malam.
"Dilarang Hadir di Jepara, Jak!
Laga Persijap Jepara vs Persija pada Senin, 4 Mei 2026, di Stadion Gelora Bumi Kartini digelar tanpa suporter tim tamu.
Diimbau kepada Jakmania untuk tidak datang ke stadion dan tetap memberikan dukungan dari rumah demi menjaga ketertiban bersama. Doa dan dukungan kalian akan selalu jadi kekuatan Persija berjuang di lapangan!" berikut pesannya.
Namun, netizen yang kebanyakan The Jakmania tak mengindahkan itu. Bukan tetap nekad datang ke Jepara, tapi mereka lebih memilih mempersiapkan diri mendukung Persija saat menjamu Persib Bandung. Keduanya dijadwalkan akan berlaga di SUGBK, pada 10 Mei mendatang.
Mereka beranggapan pertandingan itu lebih prestisius ketimbang pusing memikirkan larangan ke Jepara.
"GAMAU TAU POKOK NYA LAWAN BLAO MAIN DI GBK," ujar @ill***
"Iya ga ke jepara, tapi lawan blao kudu di jakarta!!" ungkap @sur***
"Ga adil rasanya kalo pertandingan antara persija vs persib tidak di selenggarakan di GBK, putaran pertama aja pertandingan antara persib vs persija aja di selenggarakan di bandung ko, gamau tau pokoknya tanggal 10 mei wajib main di GBK, kalo ga di bolehin main di GBK oleh PSSI berarti fiks doi papa nya ncib," tulis @spi***
