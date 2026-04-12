Final ASEAN Futsal Championship 2026: Kena Penalti! Timnas Futsal Indonesia Imbangi Thailand 1-1

Perjuangan pemain Timnas Futsal Indonesia untuk mencetak gol ke gawang Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026. (Dok. FFI)
JawaPos.com — Laga panas tersaji di final ASEAN Futsal Championship 2026 saat Timnas Futsal Indonesia menghadapi Thailand, Minggu (12/1/2026). Duel penuh tensi tinggi itu untuk sementara berakhir imbang 1-1 setelah momen penalti di penghujung babak pertama mengubah jalannya pertandingan.
Sejak awal laga, Timnas Indonesia langsung tampil berani meski mengenakan seragam putih-putih. Menghadapi Thailand yang memakai merah-merah, skuad Garuda justru tampil agresif tanpa rasa gentar sedikit pun.
Jual beli serangan langsung tersaji sejak menit awal. Kedua tim sama-sama menunjukkan intensitas tinggi dalam membangun serangan dan mencoba menekan pertahanan lawan.
Indonesia tampil disiplin dengan pressing ketat yang membuat Thailand kesulitan mengembangkan permainan. Bola-bola yang dilepas pemain Thailand kerap berhasil dipotong dan langsung dikonversi menjadi serangan balik cepat.
Namun, hingga 10 menit pertama berjalan, belum ada gol yang tercipta. Kedua tim masih sama-sama solid dalam bertahan meski terlihat sedikit terburu-buru saat masuk fase menyerang.
Memasuki pertengahan babak pertama, Thailand mulai menemukan ritme permainan. Serangan melalui skema kick in dan sepak pojok beberapa kali mengancam gawang Indonesia.
Dalam situasi tertekan itu, kiper Indonesia, Angga Ariansyah, tampil luar biasa. Ia melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga gawang Indonesia tetap aman dari kebobolan.
Pada menit ke-13, peluang emas sempat dimiliki Indonesia lewat Aditya Priambudi. Tembakan keras kaki kirinya mengarah tepat ke gawang, tetapi masih mampu ditepis oleh kiper Thailand.
Bola muntah dari peluang tersebut langsung dimanfaatkan Thailand untuk melancarkan serangan balik cepat. Situasi ini sempat membuat lini pertahanan Indonesia harus bekerja ekstra keras.
Ketegangan meningkat saat laga menyisakan lima menit waktu normal babak pertama. Andarias Kareth dijatuhkan dengan keras saat melakukan akselerasi, hingga harus ditarik keluar lapangan menggunakan tandu.
