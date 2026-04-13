Daftar Juara Piala AFF Futsal Sepanjang Masa, Cuma Ada 2 Negara!

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Thailand pada laga final Piala AFF Futsal atau ASEAN Futsal Championship 2026, Minggu (12/4), di Nonthaburi Hall, Thailand dengan skor tipis 2-1. Hasil tersebut menambah daftar koleksi trofi Negeri Gajah Perang dan semakin menasbihkan diri sebagai raja Asia Tenggara.
Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung lawan, timnas Indonesia tampil percaya diri. Hasilnya, Andres Dwi Persada berhasil mencetak gol memanfaatkan umpan Adityas melalui skema kick ini.
Namun, jelang akhir babak pertama, Thailand mendapatkan hadiah second pinalti setelah Indonesia melakukan enam pelanggaran. Kapten tim Prapapan sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada babak kedua, Thailand tampil lebih menekan dan dominan. 10 menit laga berjalan, Kittipanuwong berhasil melakukan sepakan keras yang merobek jala gawang Angga Ariansyah. Skor 2-1 berakhir hingga peluit panjang.
Gelar juara tahun ini menjadi trofi ke-17 bagi Thailand dari 19 gelaran Piala AFF Futsal sekaligus semakin mengukuhkan mereka sebagai raja futsal ASEAN.
Sementara itu, Indonesia berhasil merebut dua gelar juara pada 2010 dan 2024. Menariknya, dalam dua edisi tersebut, bukan Thailand yang dikalahkan di laga final, melainkan Malaysia dan Vietnam.
2001 - Thailand
2003 - Thailand
2005 - Thailand
2006 - Thailand
2007 - Thailand
2008 - Thailand
2009 - Thailand
2010 - INDONESIA
