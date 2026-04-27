12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

JawaPos.com – Jakarta kini semakin mudah ditemukan berbagai restoran yang menyajikan kuliner khas Sunda dengan cita rasa autentik dan menggugah selera.

Berbagai tempat makan Sunda hadir dengan suasana tradisional yang hangat, mulai dari saung di tepi telaga hingga konsep modern bercita rasa kampung.

Dari nasi timbel, gurame bakar, hingga puluhan varian sambal, semua bisa dinikmati tanpa harus jauh-jauh ke Tatar Sunda.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Minggu (26/4), berikut 12 rekomendasi tempat makan restoran kuliner Sunda di Jakarta.

1. Seeng Nini Resto

Seeng Nini Resto menyajikan beragam menu khas Sunda seperti Nasi Goreng Iga, Penyet Honje, dan Coet Seuhah, dengan suasana dan desain interior bernuansa Sunda yang kental.

Tersedia pula paket menu dengan harga terjangkau, dan restoran ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 22.00.

Lokasinya berada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 61, Tebet, Jakarta Selatan.

2. Waroeng Sunda