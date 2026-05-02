Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

Ulang tahun ke-97 Persija, rekor 56.150 penonton, dukungan Jakmania luar biasa. (persija.id)
JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 memasuki periode menentukan. Tinggal menyisakan empat laga, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang?
Pertanyaan itu seringkali muncul hingga pekan ke-30, di mana Persib Bandung dan Borneo FC menjadi kandidat terkuat. Keduanya sama-sama mengoleksi poin sama, yakni 69 angka. Mereka juga memiliki agresivitas gol sama mencapai 34. Persib hanya unggul head-to-head atas Borneo FC.
Namun, jangan remehkan Persija Jakarta. Skuad kebanggaan The Jakmania ini masih menjadi ancaman serius di posisi ketiga dengan torehan 62 poin. Jika berhasil merebut empat kemenangan hingga akhir musim, Persija akan mengoleksi 74 poin.
Persija bisa saja menggusur keduanya, meski Persib maupun Borneo tentu saja tak akan tinggal diam. Mereka diyakini memiliki misi sama, yakni memaksimalkan semua laga tersisa dengan kemenangan.
Jika itu terjadi, maka Persija harus melupakan gelar juara Super League musim ini.
Walau begitu, mereka masih memiliki kesempatan menggagalkan salah satu di antara mereka untuk menggapai juara. Dalam kasus ini, maka Persija memiliki potensi besar menjadi batu sandungan Persib Bandung.
Prediksi itu cukup masuk akal karena Persija akan bertemu dengan Pangeran Biru pada 10 Mei ini. Jika Macan Kemayoran berhasil meraih kemenangan atas Persib, dan Borneo FC terus mendapatkan kemenangan hingga akhir kompetisi, maka The Jakmania bisa menyaksikan kekecewaan para Bobotoh.
Tak dipungkiri pertemuan antara Persija vs Persib menjadi laga penentuan, khususnya bagi Persib dalam upaya mereka mencetak rekor sebagai tim pertama yang meraih tiga gelar beruntun di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.
Di sini, The Jakmania mengambil peranan. Mereka diyakini akan memenuhi stadion demi mendukung perjuangan Persija memenangi laga kandang kontra Persib.
