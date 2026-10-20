Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSIM di BRI Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Bhayangkara FC akan menghadapi PSIM pada lanjutan BRI Super League 2026/2027, Selasa (20/10) di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, dengan kick off pukul 19.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri, Bhayangkara FC memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin, meski tetap harus mewaspadai perlawanan tim tamu.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Bhayangkara untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga konsistensi permainan.

Sementara itu, PSIM Yogyakarta membutuhkan hasil positif setelah melewati awal musim yang belum berjalan sesuai harapan.

Berdasar catatan klasemen dan hasil pertandingan terakhir yang tersedia menjelang laga, Bhayangkara lebih diunggulkan.

Tim berjuluk The Guardians tersebut menempati posisi kedelapan dengan koleksi tujuh poin dari lima pertandingan.

PSIM saat ini berada di peringkat ke-16 dengan satu poin dari jumlah pertandingan yang sama.

Perbedaan perolehan poin itu menunjukkan bahwa Bhayangkara FC memiliki modal lebih baik.