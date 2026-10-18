PSIM Cari Pelatih Baru, Nama Kas Hartadi Mendadak Mencuat

JawaPos.com – PSIM dikabarkan mendekati Kas Hartadi untuk mengisi kursi pelatih kepala yang kosong setelah berpisah dengan Jean Paul Van Gastel. Namun, kabar tersebut masih sebatas rumor, sementara Kas Hartadi saat ini masih menangani RANS Nusantara FC.

PSIM resmi mengakhiri kerja sama dengan Van Gastel pada Sabtu (17/10). Keputusan itu diambil setelah pelatih asal Belanda tersebut gagal membawa Laskar Mataram meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal musim ini.

Direktur Utama PSIM Yogyakarta Liana Tasno mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan tim dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

"Oleh sebab itu, saya dan PSIM memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Van Gastel," katanya dalam konferensi pers di Grha Pandawa, Kompleks Balai Kota Yogyakarta dilansir Antara.

PSIM sebenarnya mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Persita Tangerang. Namun, setelah itu mereka menelan empat kekalahan beruntun dari Persebaya Surabaya, Madura United, Persija Jakarta, dan PSM Makassar.

"Kami sudah menunjuk caretaker untuk sementara ini menggantikan posisi head coach dalam beberapa pertandingan ke depan," lanjutnya.

"Jadi, memang khusus kepada pelatih kepala saja, kita akhiri kerja samanya. Tapi, kalau yang lain, tidak dan masih kita pertahankan untuk beberapa laga ke depan," katanya.

Untuk sementara, PSIM menunjuk Guntur Cahyo Utomo untuk memimpin tim hingga manajemen menemukan pelatih kepala baru.

Di tengah situasi tersebut, nama Kas Hartadi mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Van Gastel. Rumor yang beredar di media sosial bahkan menyebut pelatih berusia 55 tahun itu sedang dalam perjalanan menuju PSIM.