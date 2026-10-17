PSIM Yogyakarta Resmi Akhiri Kerja Sama dengan Van Gastel

JawaPos.com - Manajemen PSIM Yogyakarta resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel.

Hal itu setelah mengevaluasi performa dan hasil yang kurang memuaskan Laskar Mataram pada awal kompetisi Super League 2026/2027.

Direktur Utama PSIM Yogyakarta Liana Tasno mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan tim dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

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"Oleh sebab itu, saya dan PSIM memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Van Gastel," kata Liana Tasno dilansir dari Antara di Grha Pandawa, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Sabtu (17/10).

Klub berjuluk Laskar Mataram itu saat ini terlempar ke peringkat ke-16 klasemen sementara atau berada di zona degradasi dalam kompetisi Super League 2026/2027.

Liana mengatakan manajemen telah menunjuk pelatih sementara atau caretaker untuk menggantikan posisi pelatih kepala dalam beberapa pertandingan ke depan.

"Kami sudah menunjuk caretaker untuk sementara ini menggantikan posisi head coach dalam beberapa pertandingan ke depan," ujar Liana Tasno.

Meski demikian, manajemen masih mempertahankan tim pendukung Van Gastel, termasuk pelatih fisik dan pelatih kiper.