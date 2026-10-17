Ratusan Suporter Geruduk Wisma PSIM Jogja! Tuntut Jean Paul van Gastel Segera Diganti

JawaPos.com - Ratusan suporter menggeruduk Wisma PSIM Jogja setelah tim kebanggaannya kalah dari PSM Makassar pada pekan kelima Super League 2026/2027. Mereka menuntut pelatih Jean Paul Van Gastel segera didepak dari Laskar Mataram - julukan PSIM Jogja.

PSIM Jogja menelan kekalahan 1-2 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) kemarin. Kekalahan ini memicu amarah para suporter Laskar Mataram.

Berdasarkan video yang tersebar luas di media sosial Instagram, ratusan suporter menggeruduk Wisma PSIM Jogja selepas pertandingan tersebut. Mereka meluapkan rasa kekecewaannya atas kekalahan dari PSM Makassar.

Di Wisma PSIM Jogja, ratusan suporter membakar spanduk hingga mencoret-coret dinding. Aksi tersebut dilakukan sebagai ekspresi kekecewaan mereka atas performa buruk skuad Laskar Mataram.

Pasalnya, kekalahan dari PSM Makassar memperpanjang tren negatif PSIM Jogja. Laskar Mataram itu bahkan belum merasakan kemenangan dalam lima pertandingan yang telah dimainkan.

Kekalahan dari PSM Makassar ini menjadi kekalahan keempat PSIM Jogja secara beruntun. Dalam tiga laga sebelumnya, tim asuhan Jean Paul Van Gastel itu menelan kekalahan dari Persija Jakarta, Madura United, dan Persebaya Surabaya. Satu-satunya catatan positif mereka bermain imbang kontra Persita Tangerang pada pekan pertama.

Artinya, PSIM Jogja baru mampu mengoleksi satu poin dari lima pertandingan yang telah dilewati. Torehan tersebut membuat Laskar Mataram terjebak di zona merah dengan menempati urutan ke-16.

Maka itu, tak ayal jika ratusan suporter meluapkan kekecewaannya sampai menggeruduk Wisma PSIM. Sebab, performa Ze Valente dan kawan-kawan jauh dari kata sempurna di bawah komando Jean Paul Van Gastel pada awal musim ini.