Persija Belajar dari Serang, Dominasi Permainan Tak Selamanya Menang

JawaPos.com - Kekalahan dari Persita Tangerang menjadi pengingat bagi Persija Jakarta bahwa dominasi permainan belum cukup untuk menjamin kemenangan.

Macan Kemayoran harus pulang dari Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (17/10), dengan hasil 2-3 sekaligus mengakhiri catatan sempurna dalam empat pertandingan pertama Super League 2026/2027.

Secara statistik, Persija sebenarnya memiliki kendali besar atas jalannya pertandingan. Penguasaan bola mencapai 76 persen, sementara jumlah tembakan mereka menembus 21 percobaan, 10 di antaranya mengarah tepat ke gawang. Sebaliknya, Persita hanya menghasilkan delapan tembakan dengan lima percobaan tepat sasaran.

Namun, keunggulan dalam membangun serangan tidak berbanding lurus dengan hasil akhir. Persija belum mampu memaksimalkan peluang yang tercipta, sementara efektivitas di depan gawang menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai timnya tidak bisa terus berharap pada keberuntungan untuk melewati setiap pertandingan dengan hasil positif. Menurutnya, kerja keras dan upaya meningkatkan ketajaman harus tetap menjadi prioritas, termasuk ketika peluang kemenangan sebenarnya terbuka.

“Dari hari ke hari, saya percaya bahwa keberuntungan tidak akan selalu memihak kami di setiap laga. Untuk hari ini, saya merasa kami kurang beruntung dalam mencetak gol. Tentu saja, kami harus berusaha lebih keras lagi agar keberuntungan mencetak gol itu datang,” ujar Shin Tae-yong.

Hasil di Serang pun menjadi bahan evaluasi bagi Persija untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Shin menyadari bahwa performa timnya akan menjadi bahan analisis bagi para pesaing. Seiring berjalannya kompetisi, setiap lawan berpotensi datang dengan persiapan yang lebih matang untuk membatasi keunggulan permainan Macan Kemayoran.

Karena itu, Persija dituntut tidak hanya memperbaiki penyelesaian akhir, tetapi juga meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai pendekatan permainan lawan. Introspeksi dan persiapan yang lebih baik menjadi langkah penting agar tim mampu merespons tantangan sepanjang musim.