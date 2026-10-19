Jadi Pahlawan Persita, Aleksa Andrejic Kenang Gol Dramatis ke Gawang Persija

Aleksa Andrejic mencetak gol kemenangan Persita Tangerang pada menit ke-90+5 saat menghadapi Persija Jakarta. Penyerang asal Serbia itu menyebutnya sebagai momen yang tak terlupakan. (Instagram Persita Tangerang)
JawaPos.com – Aleksa Andrejic belum bisa melupakan momen ketika Persita Tangerang mengalahkan Persija Jakarta pada pekan kelima Super League 2026/2027. Penyerang asal Serbia itu menjadi penentu kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-90+5.
Melalui media sosial, Aleksa mengungkapkan kebahagiaannya setelah membantu Persita menang 3-2 atas rivalnya tersebut. Ia menyebut pertandingan itu sebagai momen istimewa yang akan terus dikenangnya.
“Mentalitas. Malam yang luar biasa! Kata-kata tak mampu menggambarkan kebahagiaan yang kurasakan untuk semua orang yang mencintai Persita. Malam yang tak terlupakan lainnya, momen lain yang akan tetap terukir di hati kita untuk waktu yang lama,” tulis Aleksa melalui Instagram, Senin (19/10/2026).
Pemain berusia 33 tahun itu juga bersyukur bisa mencetak gol penentu kemenangan. Ia tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para suporter yang terus memberikan dukungan kepada Persita.
“Bersyukur kepada Tuhan karena memberi saya kesempatan untuk mencetak gol di menit-menit terakhir dan membantu membawa kemenangan ini bagi keluarga kami. Ini Persita! Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian semua!!” tulisnya.
Aleksa tidak mengawali pertandingan sebagai pemain utama. Ia baru masuk pada menit ke-83 untuk menggantikan Alexandre Ramalingom ketika skor masih imbang 2-2.
Kehadirannya memberi dampak besar bagi lini serang Pendekar Cisadane. Pada masa tambahan waktu, Aleksa berhasil mencetak gol yang memastikan Persita mengamankan tiga poin di Banten International Stadium.
Berdasarkan data pertandingan I.League, Aleksa mencatatkan dua tembakan tepat sasaran dan satu di antaranya berbuah gol.
Catatan itu menunjukkan efektivitasnya meski hanya bermain selama sekitar 15 menit waktu normal, ditambah masa tambahan waktu.
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Gol tersebut juga melanjutkan tren positif Aleksa pada awal musim. Ia selalu mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir Persita, termasuk saat menghadapi Java United, PSM Makassar, Garudayaksa FC, dan Persija Jakarta.
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Jawa Pos
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