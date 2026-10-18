Klasemen Super League 2026/2027: Persib Naik ke Posisi Kelima, Persija Masih di Puncak

JawaPos.com - Persaingan Super League 2026/2027 semakin ketat setelah seluruh pertandingan pekan kelima rampung digelar. Persib Bandung berhasil naik ke posisi kelima setelah mengalahkan Persik Kediri.

Persib menang tipis 1-0 saat menjamu Persik di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam WIB. Gol kemenangan Pangeran Biru dicetak Julio Cesar pada menit ke-78.

Tambahan tiga poin membuat Persib mengoleksi 10 poin, sama dengan Madura United yang menempati posisi keempat. Sementara itu, Persik tertahan di peringkat kesembilan dengan tujuh poin.

Persija Jakarta masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima tidak menggeser posisi Macan Kemayoran dari puncak klasemen.

Persija unggul satu poin atas Dewa United dan Persita Tangerang yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Dengan selisih poin yang tipis, persaingan di lima besar masih terbuka.

Persib yang berada di posisi kelima hanya terpaut dua poin dari Persija. Bali United dan Persebaya Surabaya juga terus meramaikan persaingan papan atas dengan koleksi masing-masing sembilan poin.

Persaingan di papan tengah juga berlangsung ketat. PSM Makassar berada di peringkat ke-14 dengan lima poin, hanya terpaut dua poin dari Bhayangkara FC yang menempati posisi kedelapan.

Di papan bawah, PSIM Jogja, Isenmulang Kalteng FC, dan Persijap Jepara menempati tiga posisi terbawah. Persijap menjadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal musim ini.